Ayak tırnağınızdaki o detaya dikkat: Sessizce yayılan kanserin habercisi olabilir!

Sağlık dünyası, son dönemde artış gösteren ve teşhisi genellikle gözden kaçan "tırnak melanomu" (subungual melanom) riskine karşı alarm veriyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği (AADA) verilerine göre, her 5 kişiden birinin hayatı boyunca cilt kanseriyle karşılaştığı günümüzde, tırnak altındaki değişimler hayati birer erken uyarı sistemi işlevi görüyor. Genellikle basit bir darbe iziyle karıştırılan bu durum, aslında en saldırgan kanser türlerinden birinin işareti olabilir.

GÜNEŞ GÖRMEYEN BÖLGELERDE GELİŞİYOR: SUBUNGUAL MELANOM NEDİR?

Yaygın inanışın aksine, cilt kanseri sadece güneş ışınlarına maruz kalan bölgelerde oluşmuyor. Tırnak yatağında gelişen subungual melanomun güneşle doğrudan bir bağlantısı bulunmadığı biliniyor. Özellikle ayak başparmağı ve el başparmağında yoğunlaşan bu ciddi hastalık, 50 ile 70 yaş arasındaki bireylerde daha sık görülse de her yaş grubunu tehdit edebiliyor. Erken evrede fark edilmediğinde ise vücudun diğer organlarına hızla yayılabiliyor.

TIRNAĞINIZDAKİ BU 5 İŞARETE DİKKAT!

Dermatologlar, tırnak yapısında meydana gelen ve asla ihmal edilmemesi gereken 5 temel belirtiyi şöyle sıralıyor:

Koyu Renkli Çizgiler: Tırnak üzerinde aniden beliren siyah veya kahverengi dikey bantlar.

Tırnak üzerinde aniden beliren siyah veya kahverengi dikey bantlar. Çevre Deride Kararma: Tırnağın hemen yanındaki derinin renginde koyulaşma görülmesi.

Tırnağın hemen yanındaki derinin renginde koyulaşma görülmesi. Tırnak Kalkması: Tırnağın tırnak yatağından ayrılmaya ve yukarı doğru kalkmaya başlaması.

Tırnağın tırnak yatağından ayrılmaya ve yukarı doğru kalkmaya başlaması. Boyuna Yarılma: Tırnağın tam ortadan dikey bir şekilde bölünmesi veya çatlaması.

Tırnağın tam ortadan dikey bir şekilde bölünmesi veya çatlaması. Şişlik ve Yumrular: Tırnak yüzeyinde beliren nodüller veya düzensiz genişlikteki renk değişimleri.

Tırnak yüzeyinde beliren nodüller veya düzensiz genişlikteki renk değişimleri. Erken teşhis hayat kurtarıyor: Ne zaman doktora gidilmeli?

Uzmanlar, tırnaklarda görülen her renk değişiminin kanser olmadığını ancak "yeni ve kalıcı" her türlü lekenin mutlaka bir dermatolog tarafından incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle tırnak altında oluşan ve geçmeyen koyu renkli bantlar için biyopsi seçeneğinin değerlendirilmesi gerekebilir. Unutmayın; melanom türleri arasında en tehlikelisi olan bu hastalıkta, doğru zamanda müdahale yaşam şansını %90'ın üzerine çıkarabiliyor.