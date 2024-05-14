Furkan Andıç’tan Cadı’daki partneri Buse Meral’e övgü yağmuru

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:40

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:40

"Cadı" filmi 48 bin 280 seyirciyle açılış yaparak o haftanın en çok izlenen filmi olmuştu. İkinci haftasında başarısını sürdüren film 3 haftada 201 bin 895 seyirciye ulaşarak 27 milyon 450 bin 626 TL hasılat elde etti. Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına konuk olan “Cadı” filminin başrol oyuncularından Furkan Andıç, partneri Buse Meral’i övdü.

Furkan Andıç "Buse çok uyumlu biri ve çalışması şundan güzel uyumlu olmasının dışında cebinde bir şeylerle gelir Buse. Özellikle prova aşaması benim için çok keyifli geçti. Sürekli üzerine bir şeyler üzerine koyarak, yeri geldiği karakterin üzerine bir şeyler koyarak ilerledik. Sahne içindeki jest ya da minikler eklediğimiz diyaloglar. Bu arada sadece kendi karakteri için değil. Ben de mesela çok açığım. Ben sorarım, dışarıdaki göz benim için önemlidir. Buse’ye çok danıştığım an oldu" dedi.

Buse Meral de "Rahat iletişim kurduk. Sahnelerimizi oynarken de ben çok rahattım. Hep de çalışmak isterim" diye konuştu.

