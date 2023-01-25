Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber: İlk benden duyun istedim

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:19
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber: İlk benden duyun istedim
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Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi. 86 yaşındaki Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu.

Aydemir Akbaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler. "

Daha önce gırtlak kanserini yenen usta oyuncu, 2018 yılında da kolon ve bağırsak kanseri tedavi görmüştü.

 

 


aydemir akbaş Instagram

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