Aydilge: 'Kadınları aşağılayan diziye müzik yapmam'

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:22

Şarkıcı Aydilge, kadınları aşağılayan bir diziye müzik yapmayacağını söyledi. Aydilge, "Kadınların aşağılandığı, şiddetin pohpohlandığı, eril söylemin baş tacı edildiği hiçbir diziye müzik yapmam. Milyon dolarlar verseler de yapmam" ifadelerini kullandı.

Müzik Onair’den Alper Ergez’in sorularını yanıtlayan Aydilge, müzik sektöründeki adaletsizliği tek başına değiştiremeyeceğini de belirtti.

'KENDİMİ KORUMAYI TERCİH EDİYORUM'

Şarkıcı, "Çok fazla haksızlığa uğradığımızda, o haksızlıklara o kadar çok gömülüyoruz ki, verimli bir şey yapacak enerjimiz kalmıyor. Ben de sektörde olup biten haksızlıkları düşünüp durursam, hareket edemez hale gelirim. O yüzden kendimi korumayı, temiz ve saf kalmayı tercih ediyorum. Sektörel adaletsizliği tek başıma değiştiremeyeceğimi bilip vazgeçmek yerine, en azından adaletsizliğin bir parçası olmayarak var olmaya çalışıyorum" dedi.

'ERİL SÖYLEMİN BAŞ TACI EDİLDİĞİ HİÇBİR DİZİYE MÜZİK YAPMAM'

Birçok dizinin jenerik müziğini de hazırlayan şarkıcı, "Kadınların aşağılandığı, şiddetin pohpohlandığı, eril söylemin baş tacı edildiği hiçbir diziye müzik yapmam. Milyon dolarlar verseler de yapmam. Profesyonellik, para karşılığında her türlü ilkeni satmak ise profesyonel değilim" diye konuştu.