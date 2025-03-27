Aydilge sağlık durumu hakkında açıklama yaptı: 'Psikolojik olarak çökmüş durumdayım'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:53

Güncelleme: 27.03.2025 - 09:57

Ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerde Yaren Leylek’i ziyaret eden sanatçı, uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti.

"YENİ KOMPLİKASYONLAR OLUŞTU"

45 yaşındaki şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Birkaç hafta önce hastanedeyken, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti.”

Ancak Aydilge, moral bulmak amacıyla çok sevdiği Yaren Leylek’i ziyaret etmesinin ardından yeni sağlık sorunları yaşadığını ifade etti.

“Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz.”

YAREN LEYLEK VE AYDİLGE

2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile evlenen Aydilge, Bursa’da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek’in dostluğunu konu alan filmin şarkılarını seslendirmişti. Sanatçı, geçtiğimiz günlerde Adem Yılmaz ile birlikte Yaren Leylek’i ziyaret etti.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu ziyarete ilişkin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaren Leylek filminin oyuncu kadrosunda Meral Çetinkaya, Tarık Pabuççuoğlu, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğandemir gibi isimler yer aldı.