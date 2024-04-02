Aydilge'den üzen haber: Ameliyata girecek

Aydilge, kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle acil olarak ameliyata alınacağını açıkladı. "Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba" diyen şarkıcı, sevenlerinden dua istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:51
Aydilge'den üzen haber: Ameliyata girecek
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Ünlü şarkıcı Aydilge, sevenlerini korkuttu. 44 yaşındaki şarkıcı, acil olarak ameliyata alınacağını duyurdu.

Konuya ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaparak hastane odasından hayranlarına seslenen Aydilge, kalçasında labrum yırtığı tespit edildiğini söyledi. 

Aydilge, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Dualarınızı yollayın lütfen."


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