Aydilge ve Onur Akın katledilen müzisyen Onur Şener için söyledi

04 Ekim 2022 Salı, 19:32

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydilge ve Onur Akın'ın konser görüntülerine yer verdi.

Ataşehir'de düzenlenen konserde sahneye çıkan sanatçılar, geçtiğimiz gün 'istek şarkı' gerekçesiyle 3 kişi tarafından katledilen Onur Şener anısına şarkılar söyledi.

Aydilge, şarkıdan önce yaptığı konuşmada, "Bugün Onur Şener için söyleyelim istiyorum. Kaybettik onu 2 gün önce. Gerçekten herkesin tek yürek olup üzüldüğünü biliyorum, hissediyorum. Ama biz müzisyenler sizleri mutlu etmek için müzik yapıyor. Üzüntünüzü paylaşmak için bir araya geliyoruz. Kimse kimsenin sahibi değil. Onur bir şekilde hissediyordur" dedi.

Onur Akın ise, "Onur Şener kardeşimize allahtan rahmet diliyoruz. Bütün ailesine çocuklarına, sevenlerine, tüm müzik camiasının başı sağ olsun. Onun için bir şarkı söyleyelim" diyerek Mikis Theodorakis ve Zülfü Livaneli'nin şarkısı "Yiğidim Aslanım" şarkısını seslendirdi.