Aydın’da sezon erken bitti! Sadece 2 ay sürdü...

Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:29

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:29

Geçtiğimiz yıllarda Ekim ayında başlayıp Mayıs ayına kadar devam eden zeytinyağı sıkım işlemleri Aydın’da bu yıl sadece 2 ay sürdü. Zeytinde ‘yok yılı’ olması sebebiyle erken biten hasat ile birlikte zeytinyağı fabrikalarındaki sıkım makineleri de beklenenden önce şalter kapattı. Türkiye’nin en büyük zeytinyağı üreticisi olan Aydın’da her yıl ortalama 70 ila 90 bin ton zeytinyağı üretilirken, zeytinyağı fabrikaları bu yıl sadece 2 ay yoğunluk yaşadı.

Bu yıl zeytinyağı fabrikalarının sezonu erken kapattığını ifade eden zeytinyağı fabrika çalışanlarından İhsan Çulhaoğlu; “Bu yıl yok yılı olunca, zeytinde hasat sezonu erken bitti. Rekolte az olunca sıkımlarda da beklenen yoğunluk olmadı. Bu yüzden bizler de sezonu erken kapattık. Sezon erken bitti ama yağlarımız iyi çok şükür. Zeytin azdı ama asit oranı çok iyiydi” dedi.