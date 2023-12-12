Ayhan Aydan kimdir? Ayhan Aydan'ın eşi kim? Bebek Davası nedir?

Yayınlanma: 12.12.2023 - 17:53

Güncelleme: 12.12.2023 - 17:53

Ünlü Ege Aydan, halası Ayhan Aydan ve Adnan Menderes'in yaşadığı ilişkiyi anlattı. Halasının yaşadığı ilişkiyle ilgili aile içinde konuşulmasının ve soru sorulmasının yasak olduğunu söyleyen oyuncu, "Halamın evindeki bir kapı saraya açılır ve Adnan Menderes ile orada aşk yaşarlardı" dedi.

AYHAN AYDAN KİMDİR?

Ayhan Aydan 1924 yılında İzmir'de doğdu. 1943 - 1944 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı Opera bölümünden mezun oldu. Bazı ufak tefek operalarda görev aldı. Bu sırada Carl Ebert'in kendisini fark etmesiyle Figaro'nun Düğünü isimli operada Susanna rolüyle profesyonelliğe adım attı. Carl Ebert, Glyndebourne Opera Festivali'nde Mozart'ın operalarını sahneye koyduğu bir zamanda Ayhan Aydan'ı bu festivale katılması için İngiltere'ye götürmek istedi; fakat Aydan bazı sebeplerle gidemedi.

AYHAN AYDAN - ADANAN MENDERES İLİŞKİSİ

1951 yılında amcası Mithat Dülge'nin Çubuklu Barajı yakınlarında verdiği bir davette Adnan Menderes ile tanıştı. Tanıştığı sırada eşinden ayrılmak üzereydi. 27 Mayıs Darbesi sonrasında Yassıada Davaları'na çağrıldı; "Bebek Davası"nda Menderes ile münasebette bulunmak ve bu münasebetten olan bebeği öldürmekle suçlandı. "Ben bu adamı sevdim" diyerek aşkını itiraf etti ve bebeğinin doğum sırasında öldüğünü anlattı. Bebek Davası, 13 dava içerisinde beraat ile sonuçlanan tek davadır. Örtülü ödenek davasında ise Adnan Menderes'in Ayhan Aydan'ın eski eşine belli aralıklarla ödeme yaptığı anlaşıldı. Menderes'in idamından sonra hayatının sonuna dek, kendisine gazete ve dergiler tarafından yapılan çok büyük maddi tekliflere rağmen, Adnan Menderes'le olan ilişkisi hakkında açıklama yapmaktan veya röportaj vermekten kaçınmaya gayret etti.

BEBEK DAVASI NEDİR?

Ayhan Aydan'ın ifadesine göre, mahkeme konusu olan çocuğa henüz 8 aylık hamile iken gece sancılandı. Sabah hastaneden, 18 yıldır tanıdığı ve doğumda bulunmasını istediği Dr. Fahri Atabey'i aradı ancak ulaşamadı. Florya'daki evinden Adnan Menderes'i aradı ancak ona da ulaşamadı. Doğumu aynı gün Alaeddin isimli bir doktor yaptırdı. Aydan'ın ifadesine göre çok zor bir doğum oldu ve bebek eceli ile öldü. Dr. Atabey haberi alıp geldiğinde bebek ölmüştü. Atabey, bebeğin boynuna dolanan kordonu yüzünden öldüğü teşhisini koydu.

AYHAN AYDAN'IN EŞİ KİM?

19 yaşında Türk Beşleri diye anılan efsanevi müzisyen ve bestecilerden orkestra şefi Hasan Ferit Alnar'la evlendi ve bu evlilikten Aydan isminde bir oğlu oldu. Ayhan Aydan oyuncu Ege Ayhan ve basketbolcu Efe Ayhan'ın halasıdır.

AYHAN AYDAN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Uzun süre damar sertliği ve solunum yetmezliği gibi problemler yaşayan Ayhan Aydan, 19 Şubat 2009'da İzmir'in Çeşme ilçesinde 85 yaşında hayatını kaybetti.