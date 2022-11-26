Ayla filminin minik yıldızının son hali ortaya çıktı
Gerçek bir hikayeden uyarlanıp sinema perdesine aktarılan Ayla filminin minik yıldızının son hali ortaya çıktı.
Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ali Atay ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı Ayla filmi, yayınlandığı dönem milyonları gözyaşlarına boğmuştu.
2017 yılında vizyona giren Ayla filmi, Güney Kore'ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'nın hikayesini anlatıyordu.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan filmde minik Ayla'ya hayat veren çocuk yıldız Kim Seol büyüdü.
Ayla filminde rol aldığında henüz 6 yaşında olan çocuk oyuncu Kim Seol, şimdilerde 12 yaşında. Sosyal medyada aktif olan Kim Seol, son haliyle dikkat çekti.
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