Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:23

Güncelleme: 09.11.2023 - 10:23

Sosyal medyada iştihamlı yaşamıyla gündeme gelen Aymira Koçaklı'nın hayatı merak ediliyor. Dilan ve Engin Polat çiftinden sonra gözler diğer fenomenlere çevrildi. Aymira Koçaklı hakkında araştırmalar başladı. Peki, Aymira Koçaklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Aymira Koçaklı ne iş yapıyor? Aymira Koçaklı'nın serveti ne kadar?

AYMİRA KOÇAKLI KİMDİR?

Aymira Koçaklı, 1998 yılında doğdu. TikTok platformunda paylaştığı ilginç videolar ve roman şivesiyle konuştuğu içerikleriyle dikkat çekmişti. 24 yaşındaki Koçaklı, aynı zamanda güzellik merkezi işine girdi ve kısa sürede birçok şube açarak iş dünyasında adını duyurdu.

AYMİRA KOÇAKLI'NIN SERVETİ NE KADAR?

Aymira Koçaklı'nın mal varlığı, özellikle son dönemde merak edilen konulardan biri haline geldi. Güzellik merkezi işletmeciliği ve sosyal medya üzerinden elde ettiği gelirle ne kadar servet edindiği, henüz belirsiz bir konu olmaya devam ediyor.