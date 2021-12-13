Aynı maskeyi ikinci defa kullananlar dikkat!

13 Aralık 2021 Pazartesi, 09:38

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi tüm hızıyla devam ederken, uzmanlar pandemiyle birlikte hayatımıza giren maske kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Birçok insanın aynı maskeyi birden fazla kullanıyor ancak bu durum kötü sonuçlara yol açıyor.

Maskeyi kullandıkça soluduğunuz nefesle maske nemlenmeye başlıyor. Dolayısı ile kendi boğazınızdaki küçük bir enfeksiyon büyümeye başlıyor. Maskeyle işiniz bittiğinde mutlaka çöpe atılmalı.

DİREKT ÇÖPE ATILMALI

Aynı maskenin birden çok kullanımı yapılırsa, büyük tehlikelere yol açacağını söyleyen uzmanlar, tekrar eden kullanımların şu sonuçları doğurabileceğini açıkladı:

Uzun süreli tekrar tekrar kullanılan maskeler üzerinde mikroplar yerleşir. Bu da mikropların gözyaşı kesesi iltihabına yol açmasına neden olabilir.

Deride tıkanıklar olabilir, buna bağlı akne problemleri, kıl dönmesi veya deri enfeksiyonları oluşabilir. Maskeler en fazla 8 saat kullanılmalı. Daha sonra yenisi ile değiştirilmelidir. Maskeyi takmadan önce ellerinizi sabun ile yıkayın veya dezenfektan kullanın. Tek kullanımlık maskeler, işi bittikten sonra direkt olarak çöpe atılmalı ve ortadan kaldırılmalıdır.

Bir virüs yükü haline gelmiş olan bu maskenin, tekrardan kullanılması, yıkanması ve değerlendirilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Özellikle tek kullanımlık maske yıkanır mı dediğimizde, burada belli bir takım riskler ortaya çıkacaktır. Sıcak su veya soğuk su ile temas ettiği zaman maske özelliği kaybolur. Geçirgen bir durum söz konusu olduğunda, bu maskeyi temizlemiş olsanız bile maske bundan sonraki süreçte sizi veya başka insanları korumayacak duruma gelir. Bu sebepten dolayı tedbirleri daha sıkı ve düzenli bir şekilde almak gerekir.