Maske uyarısı yapan market çalışanlarına silah çekti

02 Aralık 2021 Perşembe, 18:59

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre; Maltepe'de Değirmen Yolu Caddesi'nde bulunan bir markete maskesiz giren O.K., kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı. Ancak maskesini takması yönünde yapılan uyarıya uymayan O.K., iddiaya göre belinde bulunan silahı çıkararak market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu.

Marketteki kişiler tarafından sakinleştirilen şüpheli, silahını beline koyarak marketten uzaklaştı. Market görevlileri durumu polise bildirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin O.K. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan O.K. ile ilgili araştırmada, 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. O.K.'nın üzerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 1 mermi ele geçirildi.

Şüpheli O.K.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.