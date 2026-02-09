Ekranların yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'da Koray karakterine hayat veren Taro Emir Tekin'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisinin Koray'ı Taro Emir Tekin kimdir? Taro Emir Tekin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

TARO EMİN TEKİN KİMDİR?

Tarık Emir Tekin 15 Haziran 1997 tarihinde doğdu. Sadakatsiz ve Bir Peri Masalı dizilerindeki rolleri ile tanındı. Oxford School of Drama'da drama üzerine eğitim aldı. Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ile sarı fırtına lakaplı Beşiktaş'ın sembol isimlerinden olan efsane eski millî futbolcu, teknik direktör, futbol yorumcusu Metin Tekin'in oğludur. Şarkıcı Leman Sam'ın torunudur.

TARO EMİN TEKİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2020-2022 - Sadakatsiz - Selçuk Dağcı

2020 - Rise of Empires: Ottoman - Mehmed

2020-2021 - Çıplak - Bulut

2022 - Bir Peri Masalı - Onur Köksal

2023-2024 - Yalı Çapkını - Kaya Sönmez

2026 - Aynı Yağmur Altında - Koray