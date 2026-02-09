Ekranların yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'da Umur karakterine hayat veren Fikret Kuşkan'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisinin Umur'u Fikret Kuşkan kimdir? Fikret Kuşkan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

FİKRET KUŞKAN KİMDİR?

Fikret Kuşkan, 22 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimi sırasında oyunculuk konusunda edebiyat öğretmeninin desteğini alan Kuşkan, fotoğrafçılık yaparken tiyatro için sınavlara girdi. 1986'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladı. İlk filmi Zülfü Livaneli'nin yönetmenliğini yaptığı Sis'tir.

FİKRET KUŞKAN EVLİ Mİ?

Bahar Kerimoğlu ile olan evliliğinden Gün Kuzgun isminde bir oğlu olan Fikret Kuşkan, ikinci evliliğini 2014 yılında Arsevi Özkara ile yaptı. Bu evliliğinden de Gece Asaf ve İda Sitare adında bir oğlu ve bir kızı oldu.

FİKRET KUŞKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1989 - Gençler - Sinan

1991 - Issızlığın Ortası - Ayhan

1993 - Çakalların İzinde -

1995 - Sahte Dünyalar

1996 - Kurtuluş - Kemrelik Yüzbaşı

1996 - Şaşıfelek Çıkmazı - Cesur

2002 - Emanet - Abdurahmanın oğlu

2003 - Esir Şehrin İnsanları - İhsan

2003 - Gelin - Mustafa

2003 - Kasabanın İncisi - Belediye Başkanı Sedat

2003 - Şapkadan Babam Çıktı - Celal

2004 - Adı Aşk Olsun - Çınar

2004 - Çemberimde Gül Oya - Yönetmen Kahraman

2005-2006 - Güz Yangını - Oflaz

2006 - Hacı - Faruk Gesili

2006 -Kabuslar Evi: Takip - İbrahim

2007-2008 - Bıçak Sırtı - Orhan Ertuğrul

2007-2009 - Parmaklıklar Ardında - Ahmet

2009-2010 - Hanımın Çiftliği - Orhan

2011-2013 - Hayat Devam Ediyor - İsmail Bakırcı

2014 - Yasak - Nazım Bey

2014 - Tanıklar - Adnan Kahveci

2014 - Hayat Ağacı -

2016 - Çifte Saadet - Metin Saadet

2017 - Kırlangıç Fırtınası - Kudret

2017-2018 - Kızlarım İçin - Yaşar

2019-2020 - Zalim İstanbul - Agah Karaçay

2021 - Elkızı - Resul Bozdağlı

2024 - Mehmed: Fetihler Sultanı - Lukas Notaras

2026 - Aynı Yağmur Altında - Umur Karanoğlu

FİKRET KUŞKAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1988 - Sis - Murat

1990 - Gizli Yüz - Fotoğrafçı

1990 -İki Başlı Dev - Hakan Özkan

1992 - Dönersen Islık Çal - Travesti

1993 - C-Blok - Hâled

1993 - Yaz Yağmuru -

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey - Yazar

1995 - Özlem...Düne, Bugüne, Yarına

1997 - Avcı

1999 - Issızlığın Ortasında - Nazlıgül

2000 - Dansöz - İsa

2000 - Muhallebicinin Oğlu - Suat

2001 - Şellale - Cemal

2002 - 9 - Tunç

2002 - Abdülhamid Düşerken - Enver Bey

2003 - Mustafa Hakkında Herşey - Mustafa

2003 - Anlat İstanbul - Rafet

2005 - Babam ve Oğlum - Sadık

2005 - Sen Ne Dilersen - Musa

2013 - Erkekler - Adem

2017 - Direniş Karatay - Ahi Evren

2018 - Bizim İçin Şampiyon - Özdemir Atman

2019 - Mucize 2: Aşk - Vedat Zenginer

2021 - Âkif - Mustafa Kemal Atatürk

2023 - Roza - Hüseyin

2024 - Cem Karaca’nın Gözyaşları - Mehmet Karaca