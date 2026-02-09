Ekranların yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'da Umur karakterine hayat veren Fikret Kuşkan'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisinin Umur'u Fikret Kuşkan kimdir? Fikret Kuşkan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
FİKRET KUŞKAN KİMDİR?
Fikret Kuşkan, 22 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimi sırasında oyunculuk konusunda edebiyat öğretmeninin desteğini alan Kuşkan, fotoğrafçılık yaparken tiyatro için sınavlara girdi. 1986'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladı. İlk filmi Zülfü Livaneli'nin yönetmenliğini yaptığı Sis'tir.
FİKRET KUŞKAN EVLİ Mİ?
Bahar Kerimoğlu ile olan evliliğinden Gün Kuzgun isminde bir oğlu olan Fikret Kuşkan, ikinci evliliğini 2014 yılında Arsevi Özkara ile yaptı. Bu evliliğinden de Gece Asaf ve İda Sitare adında bir oğlu ve bir kızı oldu.
FİKRET KUŞKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1989 - Gençler - Sinan
1991 - Issızlığın Ortası - Ayhan
1993 - Çakalların İzinde -
1995 - Sahte Dünyalar
1996 - Kurtuluş - Kemrelik Yüzbaşı
1996 - Şaşıfelek Çıkmazı - Cesur
2002 - Emanet - Abdurahmanın oğlu
2003 - Esir Şehrin İnsanları - İhsan
2003 - Gelin - Mustafa
2003 - Kasabanın İncisi - Belediye Başkanı Sedat
2003 - Şapkadan Babam Çıktı - Celal
2004 - Adı Aşk Olsun - Çınar
2004 - Çemberimde Gül Oya - Yönetmen Kahraman
2005-2006 - Güz Yangını - Oflaz
2006 - Hacı - Faruk Gesili
2006 -Kabuslar Evi: Takip - İbrahim
2007-2008 - Bıçak Sırtı - Orhan Ertuğrul
2007-2009 - Parmaklıklar Ardında - Ahmet
2009-2010 - Hanımın Çiftliği - Orhan
2011-2013 - Hayat Devam Ediyor - İsmail Bakırcı
2014 - Yasak - Nazım Bey
2014 - Tanıklar - Adnan Kahveci
2014 - Hayat Ağacı -
2016 - Çifte Saadet - Metin Saadet
2017 - Kırlangıç Fırtınası - Kudret
2017-2018 - Kızlarım İçin - Yaşar
2019-2020 - Zalim İstanbul - Agah Karaçay
2021 - Elkızı - Resul Bozdağlı
2024 - Mehmed: Fetihler Sultanı - Lukas Notaras
2026 - Aynı Yağmur Altında - Umur Karanoğlu
FİKRET KUŞKAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1988 - Sis - Murat
1990 - Gizli Yüz - Fotoğrafçı
1990 -İki Başlı Dev - Hakan Özkan
1992 - Dönersen Islık Çal - Travesti
1993 - C-Blok - Hâled
1993 - Yaz Yağmuru -
1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey - Yazar
1995 - Özlem...Düne, Bugüne, Yarına
1997 - Avcı
1999 - Issızlığın Ortasında - Nazlıgül
2000 - Dansöz - İsa
2000 - Muhallebicinin Oğlu - Suat
2001 - Şellale - Cemal
2002 - 9 - Tunç
2002 - Abdülhamid Düşerken - Enver Bey
2003 - Mustafa Hakkında Herşey - Mustafa
2003 - Anlat İstanbul - Rafet
2005 - Babam ve Oğlum - Sadık
2005 - Sen Ne Dilersen - Musa
2013 - Erkekler - Adem
2017 - Direniş Karatay - Ahi Evren
2018 - Bizim İçin Şampiyon - Özdemir Atman
2019 - Mucize 2: Aşk - Vedat Zenginer
2021 - Âkif - Mustafa Kemal Atatürk
2023 - Roza - Hüseyin
2024 - Cem Karaca’nın Gözyaşları - Mehmet Karaca