Ayrılık sonrası 'yara bandı' ilişkisi: Uzmanlar en büyük psikolojik hatayı açıkladı

Modern ilişkilerde ayrılık sonrası yaşanan boşluk hissi, bireyleri çoğu zaman hazırlıksız yakalıyor. Özellikle uzun süreli birlikteliklerden çıkan kişilerin yalnızlık korkusuyla "bodoslama" daldığı yeni ilişkiler, tıp literatüründe ve ilişki danışmanlığında "telafi edici (rebound) ilişkiler" olarak adlandırılıyor. Uzmanlar, bu ilişkilerin bir kaçış noktası mı yoksa sağlıklı bir başlangıç mı olduğunun ayrımını yapan temel faktörün "öz-farkındalık" olduğunu vurguluyor. Ancak bu süreçte yapılan bir hata, hem yeni partneri hem de kişinin kendi ruh sağlığını tehlikeye atıyor.

DUYGUSAL KAÇIŞ MI, YENİ BİR BAŞLANGIÇ MI?

İlişki stratejisti Emily Conway’e göre, ayrılık sonrası başlayan her ilişki "sağlıksız" olarak yaftalanmamalıdır. Temel ayrım, kişinin bu adımı hangi motivasyonla attığında gizlidir. Zorlayıcı duygularla yüzleşmemek, yas sürecini baypas etmek ve acıyı bastırmak için kurulan bağlar, genellikle uzun vadede daha büyük bir hayal kırıklığına yol açıyor. Conway, "Duygusal dürüstlükle ve beklentilerini yöneterek yeni bir bağ kuran birey, bu süreçten kazançlı çıkabilir. Ancak acıdan kaçmak için başkasını kullananlar, bastırdıkları acının ileride karşılarına çok daha sert bir şekilde çıkacağını bilmelidir" uyarısında bulunuyor.

EN BÜYÜK HATA: YENİ PARTNERİ 'ESKİSİ' İLE KIYASLAMAK

Araştırmalar ve uzman gözlemleri, yara bandı ilişkilerinde yapılan en yaygın hatanın "kıyas terazisi" olduğunu ortaya koyuyor. Yeni partneri, biten ilişkinin kahramanıyla (eski sevgiliyle) kıyaslamak, ilişkinin sağlıklı bir zemine oturmasını engelliyor. Uzmanlar, bu durumun adil olmadığını ve kişinin aslında hala eski partnerine duygusal olarak bağlı olduğunun en net göstergesi olduğunu belirtiyor. Yeni birine şans verirken geçmişin hayaletlerini masaya davet etmek, duygusal muhasebenin henüz tamamlanmadığını kanıtlıyor.

"HALA SON KİŞİ İÇİN Mİ ORADASIN?" SORUSU KRİTİK ÖNEMDE

Ayrılık sonrası yeni bir yola girmeden önce bireyin kendine sorması gereken temel bir soru bulunuyor: "Yeni biri için gerçekten orada mısın, yoksa zihnen hala son kişi için mi oradasın?" Uzmanlar, bir sonraki adıma geçmeden önce düzenli bir içsel kontrol yapılmasını öneriyor. Bu soruya verilen dürüst yanıt, yeni bir ilişkiye başlama zamanının gelip gelmediğini belirleyen en güvenilir pusula kabul ediliyor. Doğru bir zihin yapısıyla kurulan "yara bandı" ilişkileri, bazen kişinin bir ilişkiden tam olarak ne beklediğini netleştirmesine yardımcı olsa da, eksik bırakılan yas süreci her zaman risk taşımaya devam ediyor.