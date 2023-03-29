Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'nın 'itiraf' videosunu paylaştı: Darbedildim

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:13

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:36

Ayşe Aslanpay eski sevgilisi Batuhan Karacakaya tarafından şiddet gördüğünü açıkladı. Dava açtığını duyuran Aslanpay tüm delilleri dosyada sunduğunu söyledi.

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak şiddet gördüğünü söyleyen Ayşe Aslanpay, "Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya'dan şikayetçi oldum, darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum. Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır. Mental olarak o kadar yoruldum ki. Hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bu süreçte destek olan tüm arkadaşlarıma ve avukatıma teşekkürler" dedi.

Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'nın 15 Şubat'ta çekilen videosunu da sayfasında paylaştı.

Karacakaya söz konusu videoda "Bugün 15 Şubat" diye söze başlayarak devamında "Bugünden itibaren Ayşe'nin benimle alakalı herhangi bir fiziksel hasarla alakalı bir konusu olduğunda beni bu videoyla yargılatabilir. Benim videomu da her yere yayabilir. Benim kendimi savunmaya tek bir kelimem dahi olmayacak. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağına yemin ederim. Ayşe benim sevdiğim bir kadın" ifadelerini kullanıyor.

"ASIL MAĞDUR BENİM"

Yaşananların ardından Batuhan Karacakaya da sosyal medya hesabında peş peşe açıklamalar yayınladı:

"Öncelikle şahsıma yapılan iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını bilmenizi isterim. 6 aydır süre gelen ilişkimizin bu duruma gelmesi ne yazık ki çok üzücü. Darp edildiğini iddia ettiği günün ve ertesi günün iftira olduğunu kanıtlıyacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiç bir darp izi bulunmamaktadır. Aksine bu durumda darp edilen, evinin kapısına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen bizzat şahsımdır. Söylediğim her şeyin kamera görüntüleri mevcuttur. Hukuki birimlere belgelerimi teslim ettim. Gerekli işlemler başlatıldı. Uzaklaştırma kararı almama rağmen defalarca otoparkıma gizlice girip kapımı yumrukladığı, ailemin evine gidip onları rahatsız ettiği, iş yerimize gelip beni çok zor durumlarda bırakmasına rağmen şikayet etmeyip sabırlı davranmıştım. Mesajlarına düne kadar cevap vermedim ve bu asılsız iddialarla karşı karşıya kaldım."

"SABRIMI KORUMAYA ÇALIŞTIM"

Paylaştığı videolarla mağdur olan kişinin kendisi olduğunu ve Darp edildiğini söyleyen Karacaya "Özel hayatımın her zaman gizli kalmasına özen gösterdim. Özellikle birlikte olduğum kadının bana yaşattığı olumsuz olayıları asla paylaşmak istemezdim... Fakat şahsıma yapılan asılsız iddialardan dolayı gerçekleri iddia olarak değil kanıtlı bir şekilde paylaşmak durumundayım. Her zaman sabrımı korumaya, karşımdaki insanın kadın olduğunu düşünerek zarar görmemesi için susmaya özen gösterdim. Ama artık gereğinin yapılması için tüm başvurularımı ilgili birimlere yapmış bulunmaktayım" dedi.