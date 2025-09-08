Ayşe Kulin'in acı kaybı: 'Ona kavuşana kadar acımın tarifi yok'

Ünlü yazar Ayşe Kulin’in eşi Engin Baraz hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kulin, paylaşımında duygusal ifadelere yer verdi.

Kulin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“1985'ten beri can yoldaşım, hayat arkadaşım, sevgili Engin'imi kaybettim. Ona kavuşana kadar acımın tarifi yok. Nurlar, ışıklar içinde uyusun.”



AYŞE KULİN KİMDİR?



Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ayşe Kulin, 1941 yılında İstanbul Beyazıt’ta dünyaya geldi. Babası Bosnalı Muhittin Bey, annesi ise Çerkes kökenli Hatice Sitare Hanım’dır. İlköğrenimini Ankara’da tamamlayan Kulin, daha sonra Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nin edebiyat bölümünden 1961 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında yazar olmaya karar verdi.

1961’de Mehmet Bey ile evlenerek yurtdışına giden Kulin, Roma, Paris ve Londra’da bir süre yaşadı. Gazetecilik, editörlük ve televizyon sektöründe sanat yönetmenliği yapan Kulin, uzun yıllar Cumhuriyet ve Dünya gazetelerinde yazılar kaleme aldı. Sabah Grubu dergilerinde de yazarlık yaptı.

1984’te yayımlanan ilk kitabı Güneşe Dön Yüzünü ile edebiyat dünyasına adım atan Kulin, bu kitaptaki Gülizar adlı öyküsünü senaryolaştırarak Kırık Bebek filmini yazdı. Film, 1986’da Kültür Bakanlığı Ödülü’nü kazandı. Aynı yıl, TRT yapımı Ayaşlı ve Kiracıları dizisindeki çalışmasıyla “En İyi Sanat Yönetmeni” ödülünü aldı.

Kulin’in 1996’da yayımladığı Bir Tatlı Huzur, Münir Nureddin Selçuk’un yaşam öyküsünü konu alırken, aynı yıl Foto Sabah Resimleri öyküsüyle Haldun Taner Öykü Ödülü’nü, ertesi yıl ise aynı adlı kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı.

1997’de büyük ilgi gören biyografik romanı Adı: Aylin ile İstanbul Üniversitesi tarafından “Yılın Yazarı” seçildi. 1999’da yayımlanan Sevdalinka ve 2000’deki Füreya romanları büyük yankı uyandırdı. 2001’de Köprü, 2002’de Nefes Nefese ve İçimde Kızıl Bir Gül Gibi, 2004’te Kardelenler ve Gece Sesleri yayımlandı.