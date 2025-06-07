Ayşe Özyılmazel'in kariyeri, ailesi ve eski eşi sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Ayşe Özyılmazel kimdir? Ayşe Özyılmazel kaç yaşında, nereli?





AYŞE ÖZYILMAZEL KİMDİR?

Ayşe Özyılmazel, 24 Ekim 1979'da Oya Germen ve sanatçı Neco'nun kızı olarak İstanbul'da doğmuştur. Zeynep Özyılmazel adında bir ablası, Leyla adında bir kız kardeşi ve Ali Nejat adında bir erkek kardeşi vardır.[2] İstek Semiha Şakir Lisesi'nden 1997 yılında mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Sinema Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur.

AYŞE ÖZYILMAZEL'İN HAYATI VE KARİYERİ

Özyılmazel, 2001 yılında "Sana Bi'şey Olmasın" adlı ilk kitabını çıkardı. İstanbul Gelişim Orkestrası'nda bir süre görev aldıktan sonra Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır. 1 Temmuz 2011 tarihinde reklamcı Ali Taran ile Bodrum'da Semiramis Pekkan'ın villasında evlenmiştir. Fakat evlilikleri 28 Nisan 2012 günü sona ermiştir. Özyılmazel, popüler televizyon yarışması olan Masterchef programının şefi Somer Sivrioğlu'yla yaşadığı aşkla da gündem olmuştu. Ünlü çift Ocak ayında ayrılık kararı aldı.