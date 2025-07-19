Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5'inci Genel Başkanı ve deneyimli gazeteci, yazar Altan Öymen hayatını kaybetti. Öymen'in hayatını kaybeden eşi Aysel Öymen de sosyal medyada merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Aysel Öymen kimdir? Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen ne zaman hayatını kaybetti? Aysel Öymen'in hayatı ve kariyeri...

AYSEL ÖYMEN KİMDİR?

Aysel Gönül Öymen, 1928 yılında Ankara’da doğdu. Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

AYSEL ÖYMEN'İN HAYATI VE KARİYERİ

Öymen, 1978 yılında Hazine Genel Müdürlüğü’ne atandı. Aysel Öymen, Hazine Genel Müdürlüğü görevine atanmasının ardından kısa süre içinde OECD nezdindeki Türkiye heyetleri içerisinde yer aldı. Bu kapsamda, ülkenin döviz ihtiyacını karşılayan uluslararası kredi anlaşmalarında Türk tarafının temsilcisi olarak görev yaptı. 1970’li yıllarda ekonomi bürokrasisinde kadın temsiliyeti yok denecek kadar azdı. Bu bağlamda Aysel Öymen’in Hazine Genel Müdürü olarak atanması, sadece bir kişisel başarı değil; aynı zamanda kadınların kamu yönetiminde söz sahibi olabileceğine dair güçlü bir mesaj oldu.

AYSEL ÖYMEN NE ZAMAN HAYATINI KAYBETTİ?

Aysel Öymen, 23 Ocak 2024 tarihinde 96 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. İstanbul Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve eski mesai arkadaşı katıldı.