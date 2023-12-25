Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:43

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:43

Yeşilçam sinemasının meşhur oyuncuları Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızları Elvan Gruda'dan acı haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi görmekte olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Elvan Gruda yaşamını yitirdi. Peki, Ayşen Gruda 'nın kızı Elvan Gruda kimdir? Elvan Gruda neden öldü?

Film-San Vakfı yapmış olduğu açıklamada Elvan Gruda'nın vefatını şu sözler ile duyurdu:

"Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda’nın Kızı Elvan Gruda’yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

ELVAN GRUDA KİMDİR?

Usta oyuncular Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çiftinin kızları olan Elvan Gruda, 1968 yılında İstanbul'da doğdu.Bir kez evlilik yapmış olan Elvan Gruda'nın ise Emre Gruda adında bir oğlu vardır.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

1944 yılında Ayşe Erman adıyla İstanbul'da doğdu. Kardeşleriyle beraber tiyatrocu olan annesinin gölge oyunlarını izleyerek büyüdü. Kardeşleri oyuncu Ayten Erman ve Ayben Erman'dır.Gruda Yeşilçam’ın birçok filminde yer aldı.Domates güzeli olarak bilinen Gruda, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi usta oyuncularla da birlikte rol aldı.“Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra hep “Domates Güzeli” olarak tanındı.Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın ilk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı tiyatro oldu.

1965 senesinde Yılmaz Gruda ile dünyaevine giren Ayşen Gruda'nın, 1968 yılında bu evlilikten Elvan adında bir kızı oldu Evliliği yürütemeyen Gruda çifti, her zaman dost kalmak umuduyla 1976 yılında boşandı.

İstanbul'da bulunan bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gören Ayşen Gruda, bu hastalığa bağlı solunum yetmezliği sebebiyle 23 Ocak 2019'da 74 yaşında vefat etti.

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Tam adıyla Ahmet Yılmaz Gruda 14 Mart 1930 yılında İstanbul'da doğdu. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülmektedir.

Bir süredir sağlık sorunu yaşayan oyuncu, 25 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü Özel Güngören Hastanesinde 93 yaşında vefat etti.