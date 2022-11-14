Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı kehanetler büyük ilgi topladı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:28

ABD'de gerçekleşen 11 Eylül terör saldırılarını doğru tahmin ettiği söylenen Bulgar görme engelli medyum Baba Vanga, 2023 yılı için beş şoke edici tahminde bulundu.

Yaptığı tahminlerin çoğunun doğru çıkması sonucu büyük ilgi çeken Baba Vanga, 2022 yılı için yaptığı altı kehanetten ikisi doğru çıktıktan sonra şimdi de 2023 kehanetleriyle gündem oldu.

Baba Vanga'nın 2023 yılı için beş kehaneti:

BİYOLOJİK SİLAHLAR

Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah araştırmaları yapacağı kehanetinde bulunduğu iddia edilmektedir.

Bu tür deneyler sonucunda yüz binlerce insanın ölebileceği iddia edilmektedir.

Birleşmiş Milletler'in Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneyleri fiilen yasaklamaktadır.

Buna rağmen, potansiyel biyolojik silah bölümlerini gizlice yürüttüğünden korkulan bazı ülkeler vardır.

NÜKLEER PATLAMA

Baba Vanga'nın 2023 yılında bir nükleer santral patlamasından yana olduğu da iddia ediliyor.

Kiev'in Moskova'yı "nükleer şantaj" yapmakla suçladığı Ukrayna'da bir felaket yaşanmasından korkuluyor.

Rusya, çevresinde savaş sürerken Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nin kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor.

DOĞUMLARIN SONU

Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı son tahminde, doğal doğumların yasaklanabileceğini ve insanların laboratuvarlarda yetiştirileceğini iddia ettiği söyleniyor.

Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verebilecek, ebeveynler ise saç rengi ve göz rengi gibi özelliklerini ve görünümlerini kişiselleştirebilecek.

Bu kesinlikle Baba Vanga'nın en garip öngörülerinden biridir.

BABA VANGA KİMDİR?

"Balkanların Nostradamus'u" olarak da bilinen Baba Vanga, 12 yaşındayken büyük bir fırtına sırasında gizemli bir şekilde görme yetisini kaybettikten sonra Tanrı tarafından kendisine geleceği görmesi için nadir bir hediye verildiğini iddia etmiştir.

Gerçek adı Vangelia Gushterov olan Baba Vanga, yerel bir kahin olarak geleceği "tahmin etmeye" başladı. Kısa süre içinde "psişik yeteneği" hakkında söylentiler yayıldı ve yüzlerce insan evinin önünde kuyruk oluşturmaya başladı.

Baba Vanga'nın tahminlerinden bazıları Brexit, Çernobil trajedisi, Prenses Diana'nın ölümü, Sovyetler Birliği'nin dağılması, 2004 Tayland tsunamisi ve Barack Obama'nın başkanlığıdır.

Baba Vanga'nın tahminlerinin yüzde 85 oranında doğru çıktığı iddia edilmektedir. Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı altı tahminden ikisinin gerçekleştiğine inanılıyor.

Baba Vanga 1996 yılında öldüğünde, ardında dünyanın sona ereceğine inandığı 5079 yılına kadar devam eden kehanetler bıraktı.

BABA VANGA'NIN GELECEK TAHMİNLERİ

Bulgar medyum ayrıca 2025 yılında Avrupa'nın büyük ölçüde ıssızlaşacağını; 2028 yılında insanlığın yeni bir güç kaynağı keşfedeceğini ve Venüs'te yürüyeceğini; 2033 yılında ise deniz seviyelerinin yükseleceğini iddia etmiştir.

Ayrıca 2288 yılında zaman yolculuğunun gerçekleşeceğini, 3797 yılında tüm insanların Dünya'yı terk edeceğini, 4599 yılında insanlığın ölümsüzlüğe ulaşacağını ve 5078 yılında insanlığın bilinen evreni terk edeceğini iddia etmiştir.