Babalar günü nasıl ortaya çıktı? Babalar günü diğer ülkelerde nasıl kutlanıyor?

Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü milyonlarca insan tarafından coşkuyla karşılanıyor. Peki Babalar Günü’nün kökeni ne? İlk kim kutladı?



BABALAR GÜNÜ NEDİR?

Babalar Günü, babaların çocukları üzerindeki emeğini, sevgisini ve katkılarını anmak için kutlanan özel bir gündür. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan bu anlamlı gün, anneler gününün tamamlayıcısı olarak görül. Dünya genelinde farklı tarihlerde ve kültürel yaklaşımlarla kutlanırken, amaç ortaktır: Babaya teşekkür etmek ve değerini hatırlatmak.

ABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Babalar Günü’nün temelleri, 1910 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde atıldı. Washington eyaletinin Spokane şehrinde yaşayan Sonora Smart Dodd adlı bir kadın, Anneler Günü gibi babaların da özel bir günle anılması gerektiğini düşündü. Babası, altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Bu nedenle, 19 Haziran 1910’da ilk Babalar Günü kutlamasını organize etti.





RESMİYET KAZANMASI YILLAR ALDI

Her ne kadar 1910 yılında kutlanmaya başlansa da, Babalar Günü’nün resmiyet kazanması uzun sürdü. ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, 1966 yılında Babalar Günü’nü resmî olarak tanıdı. Ancak tam anlamıyla ulusal bir gün olarak kabul edilmesi 1972 yılında Başkan Richard Nixon döneminde oldu.





TÜRKİYE'DE BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Türkiye de pek çok ülke gibi Babalar Günü’nü haziran ayının üçüncü pazar günü kutluyor. 2025 yılında Babalar Günü, 15 Haziran Pazar gününe denk geliyor





DÜNYADA BABALAR GÜNÜ

Avrupa'daki bazı Katolik ülkelerde Babalar Günü Orta Çağ'dan beri 19 Mart'ta kutlanıyor. 19 Mart, Meryem Ana'nın kocası ve İsa Peygamber'in hukuki babası sayılan Joseph'i anan Aziz Joseph Günü.



Almanya'da Babalar Günü, Hristiyanların Yükseliş Günü'nde kutlanıyor. O gün genç ve yetişkin erkekler birlikte tırmanma yürüyüşleri yapıyor. Evden getirdikleri yiyecek ve biralarla dağ piknikleri düzenliyorlar.



Taylan'da Babalar Günü, ülkenin "babası" saydıkları eski kralın doğumgünü olan 5 Aralık'ta kutlanıyor. Taylandlılar o gün sarı renklerde giyiniyor ve Kral Bhumibol Adulyadej'i anmak için mumlar yakıyor.



Fransa'da Babalar Günü'nde yerel belediyelerin aday gösterdiği babalara ödül veriliyor.



Paraguay'da babalar için geleneksel yemeklerden hazırlanan piknikler düzenleniyor.



Japonya'da ise babaları kutlamak için gurme yemeklerle birlikte sake (Japon pirinç şarabı) içiliyor.







