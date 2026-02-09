Bu yıl Grammy Ödül Töreni’nde "Yılın Albümü" ödülünü alan ve Super Bowl'da sahne alan ünlü şarkıcı Bad Bunny'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Bad Bunny kimdir? Bad Bunny nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BAD BUNNY KİMDİR?

Benito Antonio Martínez, 10 Mart 1994 tarihinde Vega Baja şehrinin Almirante Sur bölgesinde dünyaya geldi. Babası Tito kamyon şoförü, annesi Lysaurie ise emekli öğretmen.

Gençken şarkıcı olmak istediğini söyleyen Bad Bunny, çocukken annesiyle haftalık olarak kiliseye gitti, 13 yaşına kadar da kilise korosunda ilahi söyledi. Kilise korosundan ayrıldıktan sonra, Daddy Yankee ve Héctor Lavoe gibi isimler başta olmak üzere radyoda duyduğu şarkılara ilgi duymaya başladı.

İlk sahne performansını ortaokuldaki bir yetenek yarışmasında Juanes'in "Mala Gente" şarkısını söyleyerek gerçekleştirdi.

2016 yılında Vega Baja'da Porto Rikolu süpermarket zincirinde kurye olarak çalışırken bağımsız sanatçı olarak yüklediği şarkı DJ Luian'ın dikkatini çekti. Böylece DJ Luian'ın sahibi olduğu plak şirketine imza attı.

'BAD BUNNY' SAHNE ADI NE ANLAMA GELİYOR?

"Kötü Tavşan" anlamına gelen sahne ismi, bir gün okulda tavşan kostümü giymeye zorlandığı ve çekilen fotoğraflarda kızgın bir yüz ifadesinin olmasından geliyor.