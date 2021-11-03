Bahar Candan'dan dikkat çeken dolar yorumu: Doların yükselmesi bence bizim için bir şans
Faik Öztürk’ün sunduğu ‘Haberin Kanalı’ adlı programa katılan Bahar Candan, yaptığı dolar açıklamasıyla dikkat çekti.
Flash TV’de yayınlanan 'Haberin Kralı' programına Bahar Candan katıldı.
Faik Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı programa konuk olan Candan, Öztürk’ün “Dolar neden yükseliyor?” sorusuna verdiği cevapla çok konuşuldu.
"DOLARIN YÜKSELMESİ BİZİM İÇİN ŞANS"
Faik Öztürk’ün dolarla ilgili yönelttiği soruyu cevaplayan Bahar Candan, “Doların yükselmesi bence bizim için bir şans, çünkü Türk insanları genellikle 3,4,5,6,7,8,9 la çarpım yapmakta zorlanıyorlar ama 10 ile çarpmak çok kolay” dedi.
"İNSAN EKONOMİYE UYUM SAĞLAYABİLİR"
Candan ayrıca, “Dolar hep yüksekti, milyoner olan hep milyoner olmayan değil. Orman kanunlarıyla günümüzdeki ekonomik denge aynı, bir hayvan hayatını her koşulda devam ettirebiliyorsa insan da ekonomiye uyum sağlayabilir” ifadelerini de kullandı.
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