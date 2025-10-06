Bahar dizisine yeni oyuncu geliyor! İpek karakterine hayat verecek...

MF Yapım imzalı Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın? dizisi, 3. sezonuyla izleyicilerini ekran başına toplamaya devam ediyor. Salı akşamları yayınlanan dizinin 53. bölümünde, genç oyuncu Melisa Giz Cengiz konuk oyuncu olarak yer alacak.

Kiralık Aşk dizisinde Esra karakteriyle tanınan 18 yaşındaki Melisa Giz Cengiz, dizide travmatik bir geçmişi olan ve ağrı hissedememe hastalığına sahip İpek karakterini canlandıracak. İpek’in hikayesi, hastanede yaşanan sürpriz gelişmelerle ekrana taşınacak ve izleyicilere dramatik anlar yaşatacak.

Dizinin yapımcılığını Asena Bülbüloğlu üstleniyor. Yeni bölümde İpek’in yaşadığı zorluklar ve hastalıkla mücadelesi, dizinin dramatik tonunu güçlendirecek. Seyirciler, genç oyuncunun performansını yakından takip ederken, karakterin hikayesi sosyal medyada geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Bahar dizisi, sürpriz konukları ve dokunaklı hikayeleriyle 3. sezonunda da izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Melisa Giz Cengiz’in konuk oyuncu olarak katılması, dizinin takipçileri tarafından heyecanla bekleniyor ve karakterin hastanede yaşadığı gelişmeler, dizinin merakla beklenen yeni bölümüne damga vuracak.