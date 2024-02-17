Yayınlanma: 17.02.2024 - 19:21

Güncelleme: 17.02.2024 - 19:21

Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde canlandırdığı Biricik karakteri ile kendini tanıtan Ecem Özkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Show Tv'nin yeni dizisi Bahar'da Demet Evgar'ın yakın arkadaşı olan Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya'nın kaç yaşında ve nereli olduğu, hangi dizi ve filmlerde oynadığı merak ediliyor. Peki, Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?

Ecem Nur Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı. Tiyatro alanında gösterdiği performansla 23. Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Oyunculuğa dair kariyerine Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde 2012-2015 yılları arasında Biricik karakterini canlandırarak başladı. Ardından 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı dizisinde Melek karakterini oynadı. Oyunculuk kariyerinde televizyon dizilerinin yanı sıra Kartallar Yüksek Uçar (2007), Havalimanı/İyi Uçuşlar (2008), Cümbür Cemaat Aile (2010) gibi projelerde yer aldı. Aynı zamanda Sizi Seviyorum isimli bir sinema filminde de rol aldı.

ECEM ÖZKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kartallar Yüksek Uçar - Seval

Havalimanı / İyi Uçuşlar - İdil

Elveda Rumeli - Küçük Zarife

Cümbür Cemaat Aile - Zeynep

İffet - Nil

Zengin Kız Fakir Oğlan - Biricik Yılmaz

Hayat Şarkısı - Melek Çamoğlu

Can Kırıkları - Aysel Karadağ

Gönül Dağı - Zahide Kaya

Bahar - Rengin Çevik

ECEM ÖZKAYA HANGİ FİMLERDE OYNADI?

Sizi Seviyorum - Eda

5 Dakkada Değişir Bütün İşler - Ceyda

Kim Daha Mutlu - Aylin