Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:17

Güncelleme: 22.01.2024 - 11:17

Barış Atay'ın Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olduğu iddia edildi. Peki, Barış Atay Mengüllüoğlu kimdir? Barış Atay kaç yaşında, nereli? Barış Atay yerel seçimde aday olacak mı?

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay, 22 Eylül 1981 yılında Almanya’nın Wilhelmshaven şehrinde dünyaya geldi. Almanya doğumlu olan genç oyuncu, 1999 yılına kadar Antakya’da yaşadı. 18 yaşını doldurduktan sonra üniversite için yolu Adana’ya düşen Barış Atay, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başladı ancak öğreniminin son yılında tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı okulu bıraktı ve İstanbul’a giderek Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun oldu.

Hacı ve Şöhret adlı dizilerin yanı sıra Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerin kadrosunda yer alan Barış Atay, Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet karakteriyle geniş kitlelere ismini duyurdu. 8 Mart 2013’te meslektaşı Beste Sultan Kasapoğulları ile nikah masasına oturdu. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra, Kadir Has Üni. Sinema Tv bölümünde yüksek lisansını yaptı.

SİYASİ HAYATI

22 Kasım 2013 tarihinde Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı, üç gün sonra serbest bırakıldı.

2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi.11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisine geçti. 2023 Genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi Antalya milletvekilliğine aday oldu ama seçilemedi.

BARIŞ ATAY EVLİ Mİ?

8 Mart 2013 tarihinde Beste Sultan Kasapoğulları ile evlendi.

BARIŞ ATAY TİYATRO OYUNLARI

2013 - Kırmızı Yorgunları, Emek Sahnesi

2011 - Görünmeyen, Tiyatro Karnaval

2009 - Istibdat Kumpanyası, Uğur Saatçi - Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 24. Genç Günler

2009 - Schweyk, Yeditepe Üniversitesi

2008 - Zengin Mutfağı. Vasıf Öngören- Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 23. Genç Günler

2007 - Bir Anarşistin Kaza sonucu Ölümü, Yeditepe Üniversitesi

2007 - Ada, ODDÜ Tiyatro Şenliği

2007 - Ekmek İşçileri, Sanat İşçiliği Tiyatrosu

2005 - Çehov'dan 4 kısa oyun- Mevsimlerden Tiyatro, Yazar Anton Çehov – Antakya Kültür Şenliği

2005 - Finalde Shakespeare - Mevsimlerden Tiyatro, Ege Üniversitesi Tiyatro Festivali

BARIŞ ATAY FİLM VE DİZİLERİ

2015 - Eksik (Sinema Filmi)2015 - Eksik (Deniz) (Sinema Filmi)

2012 - Güzel Günler Göreceğiz (Film)

2012 - Şubat (Konuk oyuncu) (dizi)

2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (dizi)

2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (dizi)

2007 - Zincirbozan (Film)

2006 - Hacı (dizi)

2006 - Kabuk (Film)

2006 - Şöhret (dizi)

2002 - Aşk ve Gurur (dizi)

BARIŞ ATAY YEREL SEÇİMDE ADAY OLACAK MI?

Barış Atay'ın Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olduğu iddiaları gündeme geldi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Baş, "Sevgili Barış Atay'ı İBB Başkan adayı olarak göstereceğimiz yönünde çıkan haberlerin tamamı yalan" ifadelerini kullandı.