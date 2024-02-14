Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:36

Güncelleme: 14.02.2024 - 09:36

Ekran hayatına yeni başlayan dizilerden biri olan Bahar dizisinde Seren karakterini canlandıran Nil Sude Albayrak'ın hayatı merak edildi. Peki, Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak kimdir? Nil Sude Albayrak kaç yaşında, nereli?

NİL SUDE ALBAYRAK KİMDİR?

Reklam, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Nil Sude Albayrak, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünü bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Greta Seacat Oyunculuk Atölyesinde aldı. Tiyatro oyuncusu Nil Sude Albayrak, tiyatro ve reklam çalışmalarının yanı sıra 2021 yılından itibaren Birthday, Şahmeran gibi film ve dizilerde rol aldı.