Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak kimdir? Nil Sude Albayrak kaç yaşında, nereli?

Nil Sude Albayrak yeni dizi projesiyle gündem oldu. En son Aile dizisinin kadrosunda yer alan Nil Sude Albayrak, "Seren" karakterine hayat verecek. Peki, Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak kimdir? Nil Sude Albayrak kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:36
Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak kimdir? Nil Sude Albayrak kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Ekran hayatına yeni başlayan dizilerden biri olan Bahar dizisinde Seren karakterini canlandıran Nil Sude Albayrak'ın hayatı merak edildi. Peki, Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak kimdir? Nil Sude Albayrak kaç yaşında, nereli?

NİL SUDE ALBAYRAK KİMDİR?

Reklam, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Nil Sude Albayrak, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünü bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Greta Seacat Oyunculuk Atölyesinde aldı. Tiyatro oyuncusu Nil Sude Albayrak, tiyatro ve reklam çalışmalarının yanı sıra 2021 yılından itibaren Birthday, Şahmeran gibi film ve dizilerde rol aldı. 


Nil Sude Albayrak haberleri Bahar haberleri oyuncu haberleri dizi haberleri

İlgili Haberler

Erkan Özerman kimdir, nereli? Erkan Özerman neden öldü?

Erkan Özerman kimdir, nereli? Erkan Özerman neden öldü?
Üstün İnanç kimdir, kaç yaşında, nereli? Üstün İnanç neden öldü?

Üstün İnanç kimdir, kaç yaşında, nereli? Üstün İnanç neden öldü?
Füruzan kimdir? Hayatını kaybeden Füruzan nereli, kaç yaşında?

Füruzan kimdir? Hayatını kaybeden Füruzan nereli, kaç yaşında?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TV yayın akışı 13 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 13 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
İstanbul Üniversitesi'nden gelen görüntülere öğrencilerden tepki yağdı

İstanbul Üniversitesi'nden gelen görüntülere öğrencilerden tepki yağdı
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı!

Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı!
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
Sinir küpü 4 burç: Bu burçlar öfkesine sahip çıkamıyor

Sinir küpü 4 burç: Bu burçlar öfkesine sahip çıkamıyor
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!