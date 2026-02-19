Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahar Şahin'den başörtülü Ramazan paylaşımı!

Bahar Şahin'den başörtülü Ramazan paylaşımı!

19.02.2026 16:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bahar Şahin'den başörtülü Ramazan paylaşımı!

Ekranların sevilen ismi Bahar Şahin, sosyal medya hesabından başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak Ramazan ayına dair kişisel bir hedefini dile getirdi. "Başında, ortasında ve sonunda tut" geleneğiyle büyüdüğünü belirten Şahin, bugüne kadar hiç tam bir ay oruç tutamadığını ancak bu hedefine her yıl biraz daha yaklaştığını söyledi. Bu samimi açıklama kısa sürede sosyal medyada tartışmaların odağı oldu.

“Aynı Yağmur Altında” dizisiyle başarılı bir sezon geçiren Bahar Şahin, Ramazan ayının gelişiyle yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Başörtülü bir karesini takipçileriyle paylaşan genç oyuncu, bugüne kadarki dini pratiklerine dair dürüst bir değerlendirmede bulundu.

"ANNEANNEMİN SÖZÜ KURALIM OLDU"

Şahin, paylaşımında çocukluğundan bu yana ailesinden gördüğü alışkanlıkları anlattı. Bugüne kadar hiçbir Ramazan ayında 30 günün tamamını oruçlu geçiremediğini samimiyetle ifade eden oyuncu, şu notu düştü:

"Anneannemden hep 'başında, ortasında ve sonunda tut' sözünü duydum ve bu benim için bir kurala dönüştü. Her yıl bu 30 gün hedefine biraz daha yaklaşıyorum. İnanıyorum ki bir gün tamamını tutacağım."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI

Şahin'in bu paylaşımı kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı oyuncunun samimiyetini takdir ederken ve "herkesin ibadeti kendine" yorumunda bulunurken; bir diğer kesim ise 30 gün hedefini bu şekilde paylaşmasını eleştirdi.

Image

İlgili Konular: #bahar şahin