Bahar Şahin'den başörtülü Ramazan paylaşımı!

“Aynı Yağmur Altında” dizisiyle başarılı bir sezon geçiren Bahar Şahin, Ramazan ayının gelişiyle yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Başörtülü bir karesini takipçileriyle paylaşan genç oyuncu, bugüne kadarki dini pratiklerine dair dürüst bir değerlendirmede bulundu.

"ANNEANNEMİN SÖZÜ KURALIM OLDU"

Şahin, paylaşımında çocukluğundan bu yana ailesinden gördüğü alışkanlıkları anlattı. Bugüne kadar hiçbir Ramazan ayında 30 günün tamamını oruçlu geçiremediğini samimiyetle ifade eden oyuncu, şu notu düştü:

"Anneannemden hep 'başında, ortasında ve sonunda tut' sözünü duydum ve bu benim için bir kurala dönüştü. Her yıl bu 30 gün hedefine biraz daha yaklaşıyorum. İnanıyorum ki bir gün tamamını tutacağım."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI

Şahin'in bu paylaşımı kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı oyuncunun samimiyetini takdir ederken ve "herkesin ibadeti kendine" yorumunda bulunurken; bir diğer kesim ise 30 gün hedefini bu şekilde paylaşmasını eleştirdi.



