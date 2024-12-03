Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:47

Güncelleme: 03.12.2024 - 11:47

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar, bu akşam 27. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yeni bölümde diziye iki konuk oyuncu katılıyor. Bu isimlerden biri olan Melis Minkari Cemre karakterine hayat veriyor. Peki, Bahar'ın Cemre'si Melis Minkari kimdir? Melis Minkari kaç yaşında ve nereli?

MELİS MİNKARİ KİMDİR?

20 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bateri ve gitar dersleri alan Melis Minkari, Özel Şişli Terakki Lisesi’nden mezun oldu.

Dialog Anlatım İletişim’de Profesyonel Oyunculuk kursunu tamamlayan Minkarı, Craft Oyunculuk Atölyesi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

İyi derecede İngilizce bilen Minkari, son olarak "Kardeşlerim" dizisinde "Aybike" karakterini canlandırdı.