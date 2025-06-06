Bakan Ersoy duyurdu: Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükselecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi kapsamında iki plaj daha hizmeye girecek.

Bugüne kadar hizmete sunulan halk plajları; Beldibi Bahçecik, Belek, Bodrum İçmeler, Çeşme Pırlanta, Beldibi Çifteçeşmeler, Kadriye, Kemer Çamyuva, Güzeloba Lara, Manavgat Ulualan, Marmaris İçmeler, Küçük Çaltıcak, Bodrum Torba, Bodrum Türkbükü, Ilıca, Kemer Tekirova, Alacasu Koyu ve Bostanlı Koyu'ndan oluşuyor. Bodrum Yalıkavak ve Manavgat Sorgun halk plajları ise yakında hizmete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beş yıldızlı hizmet kalitesiyle hayata geçirdiğimiz ücretsiz girişli halk plajlarımızın sayısı, Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak plajlarının da hizmete girmesiyle birlikte 19’a yükselecek. 2024 yılında 3 milyonu aşkın vatandaşımızın yararlandığı halk plajlarımız, 2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Engelli dostu altyapılar, çevreye duyarlı düzenlemeler, yüksek hijyen ve konfor standartlarıyla halk plajlarımız, yalnızca erişilebilir değil; aynı zamanda örnek bir kamu hizmeti modeli olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.