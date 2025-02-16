Bakanlık uyarıda bulunmuştu: Sihirli Annem'in ünlü oyuncusu Gizem Güven'den tepki çeken 'sarı serum' paylaşımı
Sihirli Annem'in ünlü oyuncusu Gizem Güven’in sosyal medya hesabından yaptığı sarı serum paylaşımı tepki çekti. Bakanlık, ani ölümlere neden olan ‘sarı serum’ ile ilgili uyarıda bulunmuştu.
Sağlık Bakanlığı, ani ölümlere neden olan ‘sarı serum’ ile ilgili uyarıda bulunmuş ve sadece doktor tavsiyesi ve sağlık kuruluşu gözetiminde yapılması gerektiğini, diğer her türlü durumda ciddi tehlike yaşanabileceğini paylaşmıştı.
Bununla beraber, Sihirli Annem'in ünlü oyuncusu Gizem Güven’in sosyal medya hesabından yaptığı sarı serum paylaşımı tepki çekti.
Gizem Güven paylaşımında, "Babam biraz grip gibiydi. Hemen yetişti bizimkiler. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Gizem Güven #sarı serum #sihirli annem
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