Bakterilerle şeker isteğine son: Vücudunuz kendi Ozempic hormononunu üretebilir

Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:04

Güncelleme: 17.01.2025 - 17:04

Bilim insanları, bağırsak bakterilerinin vücutta Ozempic benzeri bir hormon olan GLP-1’in üretimini artırarak şeker isteğini azaltabileceğini keşfetti.

GLP-1 NEDİR?

GLP-1, kan şekerini düzenleyen, iştahı kontrol eden ve metabolizmayı iyileştiren bir tokluk hormonudur. Çin’de yapılan araştırma, şeker bağımlılığı ve tip 2 diyabet gibi metabolik hastalıkların tedavisinde bağırsak sağlığının rolüne odaklanıyor.

BAKTERİLER ŞEKER KRİZLERİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Araştırmada, 18 diyabetli fare ve 60 tip 2 diyabet hastasından alınan kan örnekleri, sağlıklı fareler ve 24 sağlıklı bireyden alınan örneklerle karşılaştırıldı. Diyabetli bireylerin ve farelerin kanında GLP-1 üretimiyle bağlantılı FFAR4 adlı proteinin daha düşük seviyelerde olduğu tespit edildi. Bu düşük seviyeler, daha güçlü şeker isteği ve şekerli yiyeceklere olan tercihle ilişkilendirildi.

Araştırmacılar ayrıca diyabetli farelerin bağırsaklarında daha az Bacteroides vulgatus adlı yararlı bir bakteri ve pantotenat (B vitamini) bulunduğunu keşfetti. Bu eksiklikler, GLP-1 hormonunun azalmasına ve şeker isteğinin artmasına neden oldu.

Araştırma ekibi, diyabetli farelere Bacteroides vulgatus bakterisini ek takviye olarak verdi. Bu takviye, farelerin şeker isteğini önemli ölçüde azalttı. Aynı zamanda pantotenat seviyelerini artırarak GLP-1 hormonunun üretimini teşvik etti. Bu süreçte GLP-1 üretimindeki artış, karaciğerden salgılanan FGF21 hormonunu da artırarak beynin beslenme davranışını düzenleyen hipotalamus üzerinde olumlu etkiler sağladı.

TİP 2 DİYABET TEVADİLERİ GELİŞTİRİLEBİLİR

Gelecekte tip 2 diyabet, metabolik hastalıklar ve şeker bağımlılığı gibi durumların tedavisinde devrim yaratabilir. Mevcut GLP-1 ilaçları (Ozempic, Mounjaro gibi) yerine vücudun doğal yollarla bu hormonu üretmesini sağlayan yöntemler geliştirilebilir. Bu, bağırsak sağlığını iyileştiren probiyotik veya bakteriyel tedavilerin yaygınlaşmasını sağlayabilir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Araştırmanın sonuçları, bağırsak sağlığının metabolizma üzerindeki önemini bir kez daha vurguluyor. Sağlıklı bağırsak bakterileri, sadece şeker isteğini kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda genel metabolik sağlığı da destekler. Bu nedenle, probiyotik takviyeler veya sağlıklı beslenme alışkanlıkları, metabolik hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde etkili bir araç olabilir.