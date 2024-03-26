Balıkesir'de üretildi dünya üçüncüsü oldu: Adı da tadı da büyük ilgi gördü

Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:00

Güncelleme: 26.03.2024 - 12:00

Norveç’te düzenlenen Dünya Peynir Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Balıkesir’in "Kirli Hanım" peyniri bronz madalya aldı.

2023 - 2024 Dünya Peynir Yarışması’nda Norveç’in Nidelman Blu peyniri “Dünyanın En İyi Peyniri” seçilirken, Balıkesir’in Kirli Hanım peyniri de bronz madalya aldı. 43 ülkeden 4 bin 502 peynirin katıldığı dünyanın en büyük peynir yarışmasında Balıkesir’in “Kirli Hanım" peynirinin Cumhuriyeti’nin 100. yılında bronz madalya alması büyük mutluluk ve gurur yaşattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yarışmaya katılan peynirlerin gördüğü yakın ilgi ve elde edilen ödül ile Türkiye peynirciliği adına büyük bir başarıya imza atıldı.

35 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri farklı kökenlere, geleneğe, tat ve tarza sahip ülkelere özgü geleneksel peynirlerin uluslararası sahnede sergilenmesi, üretimlerinin korunarak devam etmesinde etkin rol üstleniyor. 2019 yılında şehrin köklü peynir geçmişinin kayıt altına alındığı “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı ve uluslararası platformda kazandığı “Gourmand Awards” dünya birincilik ödülünün ardından elde edilen bu başarı, Türkiye ve Balıkesir’in dünya çapında tanıtımına vesile oldu. Ödüllü “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabının yazarları Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur, İngilizce çevirisi yapılan peynir kitapları ile bu uluslararası organizasyonda Türkiye’deki peynirlerin tanıtımına katkı sağladı.