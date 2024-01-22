Bambaşka ülkeler, bambaşka güzellik sırları! İşte 10 farklı ülke kadınlarının güzellik ipuçları...

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:23

Oldukça geniş bir kavrama sahip olan güzellik, kültürden kültüre göre değişiyor. Kimyasaldan uzak durmak istenilen son yıllarda, doğal güzellik ürünleri de her zamankinden fazla popüler oldu. Cilt bakımı, saç bakımı derken uygulayabileceğiniz birbirinden farklı malzemeler var. Hangi ülkedeki kadınlar en çok hangi doğal malzemelerden destek alarak cilt bakımlarını yapıyorlar ya da ne yapıyorlar da güzelliklerine güzellik katıyorlar, hepsi bu yazıda. Peki bu güzellik sırları nelerdir, nasıl yapılır? İşte 10 farklı ülke kadınlarının güzellik ipuçları...

1. KOLOMBİYA: AVOKADO

Kolombiya ve Latin Amerika'da sık sık kullanılan doğal güzellik ürünlerinin başında avokado geliyor. Özellikle saç bakımında kullanılan avokado, saçların daha kısa sürede uzamasını, parlak ve hacimli bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Uygulanışı; 1 adet muz ve 1 adet avokadonun kabuklarını soyduktan sonra ezerek püre haline getirin. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Karışımı macun kıvamına gelene kadar karıştırın ve tüm saçınıza masaj yaparak uygulayın. 30 dakika bu şekilde bekledikten sonra, ılık suyla saçlarınızı durulayın.

2. ÇİN: PİRİNÇ SUYU

Çin’in geleneksel gıdası pirinç yalnızca bir gıda olarak değil aynı zamanda yüzyıllardır Çinli kadınların duru bir cilde sahip olmak için kullandıkları bir güzellik sırrı. Aynı zamanda cilt PABA denilen bir madde içeriyor ve bu madde cildin güneşe karşı daha dirençli olmasını sağlıyor. Uygulanışı; Bir avuç pirinci bir bardak suyun içerisine atın ve yaklaşık 20 dakika bekletin. Bu süre sonunda beyaz renge dönüşen suyu, pirinçlerden arındırın. Bu suyu temiz bir pamuk ile cildinize sürebilirsiniz. Haftada bir kez uygulanan bu yöntem ciltteki lekeleri ve sivilceleri kısa sürede geçirir.

3. İSVEÇ: YEŞİL ÇAY KÜPLERİ

İsveçlerin yüzdeki morluk ve şişliklerden kurtulmak için uyguladığı yöntem ise yeşil çap küplerinde saklı. Uygulanışı;İsveçlerin pürüzsüz teninde saklı olan bu formülü uygulamak için yeşil çay demleyin. Bu çayı buz küplerine doldurarak buzluğa atın ve dondurun. Yeşil çay küpleri tamamen donunca cildinize uygulayabilirsiniz. Yeşil çayın içinde bulunan antioksidanlar sayesinde, cilt üzerindeki morluk ve şişkinlikler giderilir.

4. HİNDİSTAN: ZERDEÇAL

Hindistan'da baharatların yeri oldukça büyük. Yemeklerin içinde kullanılan zerdeçal Hintli kadınların güzellik sırlarından biri. Uygulanışı; 1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal ve 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırın. Karışımı macun haline getirdikten sonra başta yüzünüz olmak üzere vücudunuzda istediğiniz bölgelere uygulayabilirsiniz. Karışımı 15 dakika beklettikten sonra güzelce bol suyla durulayın. Ancak karışım cildinizde sarı bir renk bırakabilir. Bu yüzden çok iyi temizlemeniz gerektiğini unutmayın.

5. DOMİNİK CUMHURİYETİ: SARIMSAK

Güçsüz ve sürekli yıpranan, kırılan tırnaklar için Amerika kıtasında bulunan Dominik Cumhuriyeti’nin kadınları sarımsağı güzellikte kullanmayı tercih ediyorlar. Uygulanışı; sarımsağı rendeledikten sonra parlatıcıların içine bir miktar katarak 10-15 gün bekletin ve parmaklarınıza sürün.

6. RUSYA: YULAF EZMESİ MASKESİ

Oldukça farklı gibi gözükse de yulaf ezmesi , aslında sadece bir kahvaltılık değil, özellikle Rusya'da bir cilt bakım ürünü.Uygulanışı; 2 yemek kaşığı yulaf ezmesinin üzerine yumuşamasını sağlayacak kadar az miktarda ılık su ekleyin ve 10 dakika kadar bekleyip ezmenin iyice yumuşamasını sağlayın. Ardından içine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Tüm malzemeleri harmanladıktan sonra bu karışımı temiz cildinize bir maske gibi sürün ve yaklaşık 10 dakika bekleyip durulayın. Bu uygulamayı haftada 1 kez yaparak birkaç hafta sonunda dilediğiniz sonuçları almaya başlayabilirsiniz.

7. KOSTA RİKA: PORTAKAL SUYU

Antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden temizleyen ve C vitamini bakımından zengin olan portakal suyu, Kosta Rika'da güzellik malzemesi olarak da kullanılıyor. Özellikle cildini sıkılaştırmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Uygulanışı; 1 adet portakalı taze taze sıkın. İçerisine temiz su ekleyip karıştırın. Karışımı cildinize pamuk yardımıyla uygulayın ve en fazla 3-4 dakika bekletin. Ardından bol suyla durulayın. Haftada bir uygulanması gereken bu yöntem, en hızlı sonuç verenlerden biri.

8. JAPONYA: PİRİNÇ UNU

Daha önce söylediğimiz gibi Uzakdoğu ülkelerinde pirincin yeri bir başka. Ancak Japon kadınları pirincin suyu yerine ununu kullanıyor. Uygulanışı; ; 3 yemek kaşığı pirinç ununa azar azar süt ekleyin. Malzemeleri karıştırarak macun kıvamına getirin. Karışımı cildinize uygulayın ve 20 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın ve cildinize nemlendirici sürün. Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayarak kısa sürede sonuç alabilirsiniz.

9. FRANSA: LİMON SUYU

Fransa'da, tırnak bakımının son derece önemli olduğunu söyleyerek başlayalım. Ülkemizde de sıkça uygulanan French oje, dünyanın birçok yerinde ilgi görmeyi başarmıştır. Fransız kadınların tırnak bakımında kullandığı esas malzeme ise limon suyu. Uygulanışı; bir kasenin içerisine yarım limonu sıkın ve üzerine temiz su ilave edin. Parmaklarınızı bu suyun içerisinde 10 dakika bekleterek tırnaklarınızı beyazlatabilirsiniz. Daha yoğun lekeler için, limon dilimleri ile tırnaklarınızı silebilirsiniz.

10. TÜRKİYE: TÜRK KAHVESİ

Türk kadınlarının en çok uyguladığı yöntemlerden biri Türk kahvesi telvesi. Uygulanışı; bir fincan Türk kahvesini hazırlayıp afiyetle içtikten sonra telvesini soğuması için bekletin. Soğuyan telveleri başta yüz bölgesi olmak üzere, vücudun farklı yerlerine de uygulayabilirsiniz. Telveyi cildinizde 10-15 dakika bekletip bol su ile durulayın. Türk kahvesi telvesi cildin sıkılaşmasını, selülit ve çatlakların azalmasını, sivilce ve siyah noktaların azalmasını sağlar.