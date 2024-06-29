Bamya hasadı başladı: 4400 ton üretilecek: Rekolte fazlalığı bekleniyor

Yayınlanma: 29.06.2024 - 13:11

Güncelleme: 29.06.2024 - 13:11

Osmaniye Cevdetiye Beldesinde bamya üretimi yapan Osman Başaran’ın tarlasında gerçekleştirilen hasat programına, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş katıldı. Tarladan 70-80 Türk Lirasına alıcı bulan bamya, yemeklik olarak Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.

Hasat programının ardından konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Bugün Osmaniye’mizin Cevdetiye Kasabasında bamya hasadına katıldık. Bamya üretiminde Osmaniye’miz şu anda Türkiye'de birinci durumdadır. Yaklaşık 2800 dekar alanda 4400 ton bamya üretilmektedir. Bamya ilimizde üretim anlamında çok iyi gidiyor, istihdam anlamında da önemli. Bütün bamya üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Bamya hasadında çalışanlara kolaylıklar diliyorum” dedi.