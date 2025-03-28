Bankalar bayramda açık mı, kapalı mı? Bankalar ne zaman açılacak?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatil süresinin idari izinle beraber 9 gün olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından bankaların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Peki, Bankalar bayramda açık mı, kapalı mı? Bankalar ne zaman açılacak?
Ramazan Bayramı tatil takviminin belli olmasıyla birlikte gözler bankaların mesaisine çevrildi. Peki, Bankalar bayramda açık mı, kapalı mı? Bankalar ne zaman açılacak?
BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR AÇIK MI?
Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. Bayramın 1. günü 30 Mart Pazar günü olduğundan bankalar hizmet vermeyecek.
Ramazan Bayramı’nın 2. ve 3. Günü yani 31 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde bankalar kapalı olacak. Sonrasında da idari izin nedeniyle hafta boyunca bankalar hizmet vermeyecek.
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
7 Nisan Pazartesi gününden itibaren bankalar normal işleyişine dönecek.
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