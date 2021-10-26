'Barbie' filminin Ken'i belli oldu: İmza aşamasına gelindi
"Barbie" filminin başrolünde yer alan Margot Robbie'nin partneri Ken’i canlandıracak oyuncu belli oldu. Ken rolünü canlandırması planlanan oyuncu Ryan Gosling'le son görüşmelerde bulunulduğu duyuruldu.
"Lady Bird" ve "Little Women" gibi fimleriyle tanınan Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda yer alacağı, Margot Robbie'nin Barbie rolünü canlandıracağı "Barbie" filminin çalışmaları devam ediyor. Filmde Barbie’nin sevgilisi Ken rolünü canlandırması planlanan oyuncu Ryan Gosling'le son görüşmelerde bulunulduğu duyuruldu.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
İkonik Mattel bebeği Barbie'nin hikâyesini beyazperdeye uyarlayacak olan filmin senaryosunu Noah Baumbach’la birlikte yönetmen Greta Gerwig yazıyor. Temmuz ayında, "Barbie"nin 2023'ün başlarında Warner Bros.'un Londra'daki Leavesden Stüdyoları'nda prodüksiyona başlayacağı ve 2023'ün sonlarında sinemalarda gösterime gireceği aktarıldı.
Beyazperde'nin haberine göre, Margot Robbie, projede Barbie karakterini canlandırmanın yanı sıra geçen yıl Oscar ödülü alan “Promising Young Woman” filmini yapan LuckyChap Entertainment adı altında filmin yapımcılığını da üstleniyor. “Barbie”nin yapımcıları arasında LuckyChap'ten Tom Ackerley ve Josey McNamara; Mattel'den Robbie Brenner ve Ynon Kreiz; ve David Heyman bulunuyor.
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