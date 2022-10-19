Barış Akarsu'nun hayatını anlatan ''Merhaba'' filmi ne zaman çıkacak? Merhaba filminin oyuncuları kimlerdir?

19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:44

Yapımını Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın ve yapımcılığını Özgür Tari ve Aytaç Ağdağ’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen’in oturduğu, senaryosunu da Mert Dikmen ve Can Anar’ın kaleme aldığı Barış Akarsu “Merhaba” filminin ilk fragmanı yayımlandı.

MERHABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Merhaba filminde Barış Akarsu'yu genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandırıyor. Şaşmaz, başrol kadrosunu Almila Ada ile paylaşıyor. Film, ünlü müzisyenin hayatının üç ayrı dönemini anlatıyor.

'MERHABA' FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

18 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmesi beklenen filmden ikinci fragman yayınlandı.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da doğdu. İlk, orta okul ve lise yıllarını doğduğu il olan Amasra'da geçirdi. Yaşadığı şehirde konser veren müzisyenlerden etkilenen Akarsu, müziğe olan ilgisini daha çocuk yaşlarda fark etti. Gitar, klavye ve mızıka gibi enstrümanları çalmayı öğrendi. Akarsu, yeteneğinin farkında olan arkadaşlarının ısrarı üzerine ''Akademi Türkiye'' yarışma programına katıldı. Bu yarışmada tüm Türkiye tarafından yoğun ilgiyle izlendi ve profesyonel müzik hayatına atılarak Anadolu rock müziğinin ünlü isimlerinden biri haline geldi.

BARIŞ AKARSU NASIL ÖLDÜ?

Yüzlerce hayranı olan ünlü müzisyen, yirmi sekizinci doğum günü olan 29 Haziran 2007'de, Bodrum ilçesine bağlı Torba kavşağında geçirdiği trafik kazası geçirdi. Arabanın içindeki diğer isimler, Nalan Kahraman (37) ve Zeynep Koçak (24) olay yerinde vefat etti. Akarsu ise kaldırdığı Özel Bodrum Hastanesi'nde beş günlük bir yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin genç yaştaki trajik ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.