Barış Akarsu'nun hayatını anlatan ''Merhaba'' filmi ne zaman çıkacak? Merhaba filminin oyuncuları kimlerdir?
Barış Akarsu'nun hayatını anlatan ''Merhaba'' filmi, ünlü müzisyenin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Merhaba filminin ilk fragmanı yayımlandı. Merhaba filmi ne zaman vizyona girecek? Merhaba filminin oyuncuları kimlerdir?
Yapımını Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın ve yapımcılığını Özgür Tari ve Aytaç Ağdağ’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen’in oturduğu, senaryosunu da Mert Dikmen ve Can Anar’ın kaleme aldığı Barış Akarsu “Merhaba” filminin ilk fragmanı yayımlandı.
MERHABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Merhaba filminde Barış Akarsu'yu genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandırıyor. Şaşmaz, başrol kadrosunu Almila Ada ile paylaşıyor. Film, ünlü müzisyenin hayatının üç ayrı dönemini anlatıyor.
'MERHABA' FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
18 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmesi beklenen filmden ikinci fragman yayınlandı.
BARIŞ AKARSU KİMDİR?
Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da doğdu. İlk, orta okul ve lise yıllarını doğduğu il olan Amasra'da geçirdi. Yaşadığı şehirde konser veren müzisyenlerden etkilenen Akarsu, müziğe olan ilgisini daha çocuk yaşlarda fark etti. Gitar, klavye ve mızıka gibi enstrümanları çalmayı öğrendi. Akarsu, yeteneğinin farkında olan arkadaşlarının ısrarı üzerine ''Akademi Türkiye'' yarışma programına katıldı. Bu yarışmada tüm Türkiye tarafından yoğun ilgiyle izlendi ve profesyonel müzik hayatına atılarak Anadolu rock müziğinin ünlü isimlerinden biri haline geldi.
BARIŞ AKARSU NASIL ÖLDÜ?
Yüzlerce hayranı olan ünlü müzisyen, yirmi sekizinci doğum günü olan 29 Haziran 2007'de, Bodrum ilçesine bağlı Torba kavşağında geçirdiği trafik kazası geçirdi. Arabanın içindeki diğer isimler, Nalan Kahraman (37) ve Zeynep Koçak (24) olay yerinde vefat etti. Akarsu ise kaldırdığı Özel Bodrum Hastanesi'nde beş günlük bir yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin genç yaştaki trajik ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Video Haberler
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Başbakanlığa çok gizli mektup!
- AKP'den alkol ve tütün mamulleriyle ilgili yasa teklifi
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Karalar'dan deprem yaratan iddia
- Bekir Bozdağ kendini böyle savundu
- Kahkahalar, alkışlar, ıslıklar, çığlıklar!
- Annesi hakkında hapis isteniyor
- Son ankette AKP'ye kötü haber!
- Şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı!
- Baş: Dişlerimi sıkıyorum, isyan ediyorum