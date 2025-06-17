Barış Manço'nun ailesini kahreden ölüm!

‘Can Bedenden Çıkmayınca’, ‘Dönence’, ‘Gülpembe’, ‘Unutamadım’, ‘Alla Beni Pulla Beni’, ‘Dağlar Dağlar’ gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan, Türk müziğinin usta isimlerinden ünlü sanatçı Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay’dan kahreden haber geldi.
80 yaşındaki İlbay, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
Barış Manço’nun kız kardeşinin ölüm haberini, Manço’nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı sosyal medya hesabından duyurdu.
'ACISINI YAŞIYORUZ'
Bir fotoğraf paylaşan Ahıskalı, fotoğrafa şu notu düştü: "Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço İlbay'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz."
İlbay'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Manço Aile Kabristanı'nda ağabeyi Savaş Manço'nun yanına defnedilmesi bekleniyor.