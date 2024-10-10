Yayınlanma: 10.10.2024 - 12:29

Güncelleme: 10.10.2024 - 12:29

Türkiye’nin en büyük iki barosu olan İstanbul ve Ankara Baroları genel kurul toplantılarıyla yeni başkanlarını belirlemeye hazırlanıyor. Peki, Baro başkanlık seçimleri ne zaman?

BARO BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

62 bin 587 üyesi olan İstanbul Barosu 19-20 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde, 23 bin 684 üyesi olan Ankara Barosu ise 12-13 Ekim’de Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda olağan genel kurulunu yapacak.