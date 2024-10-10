Baro başkanlık seçimleri ne zaman?
İstanbul ve Ankara baro seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu. İstanbul Barosu’nda 11 aday, Ankara Barosu’nda ise 6 aday başkanlık için mücadele edecek. Peki, Baro başkanlık seçimleri ne zaman?
Türkiye’nin en büyük iki barosu olan İstanbul ve Ankara Baroları genel kurul toplantılarıyla yeni başkanlarını belirlemeye hazırlanıyor. Peki, Baro başkanlık seçimleri ne zaman?
BARO BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
62 bin 587 üyesi olan İstanbul Barosu 19-20 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde, 23 bin 684 üyesi olan Ankara Barosu ise 12-13 Ekim’de Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda olağan genel kurulunu yapacak.
Etiketler: #Ankara Barosu #Başkanlık #İstanbul Barosu
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin merak ettiği o firma ortaya çıktı
- Domuz eti skandalı: O köfteciden dikkat çeken paylaşım
- Yıldız futbolcu evinde ölü bulundu!
- Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
- Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak altın bulundu!
- ‘Adımı o kirli ağzına almasın, Cem Garipoğlu ölmedi’
- Son seçim anketi paylaşıldı!
- ABD mahkemesinden 'Eylem Tok' kararı
- Erkan Baş'tan, Özel'in o sözlerine ilk tepki
- MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!