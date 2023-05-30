Baş ucuna neden limon konulmalı? Bilim insanları da öneriyor: Kullananlarda geçti

Yayınlanma: 30.05.2023 - 01:10

Güncelleme: 30.05.2023 - 01:10

Uyku öncesi baş ucunuza limon koyarsanız bakın ne gibi faydaları var. Posta.com.tr sitesinde aktarılanlara göre; Limonun pek bilinmeyen bir faydası daha var. Limonla gelen mucize nasıl elde edilecek?

Odaklanma sorununu çözer

Bazen düşünmekten beynimiz o kadar meşgul oluyor ki verimsiz bir uyku ile güne başlıyoruz. Odaklanma sorunu olan kişiler için limon kokusu bir kurtarıcı haline gelecektir.





Böcekleri uzak tutar

Böcekler, kokulara karşı duyarlıdır. Gece boyu sivrisinek kovalamaktan bıktıysanız limon sizin kurtarıcınız olabilir. Limon kokusundan rahatsız olan sinekler, odanızın gerisinde duracaktır.





Evinizin kokusunu değiştirecek

Odanıza yaydığı hoş kokusu hem sizi rahatlatacak hem de bakteri ve virüslerin kaybolmasını sağlayacak.





Güne enerjik uyanın

Limon içerisinde yer alan antioksidanlar, sabah uyandığınızda baş ağrınızı azaltacaktır. Beynin serotonin seviyesini arttıran limon, güne güzel bir başlangıç yapmanızı sağlar.





Daha rahat bir nefes alın

Uykuya daldığınız esnada burnunuz tıkanıyorsa ve özellikle astım gibi bir hastalığa sahipseniz, antioksidan ve anti bakteriyel olan limon daha rahat nefes almanızı sağlayacak.

Stresi uzak tutar

Gergin olduğunuz ve uyumakta zorlandığınız gecelerde komodin üzerindeki birkaç limon dilimi size iyi gelecektir. Narenciye kokusunun kişinin duygularını ve beyin dalgalarını rahatlatıcı özelliğe sahip olduğu biliniyor.





Kan basıncınız kontrol altına girer

Çoğu insanın kan basıncını kontrol altına almakta güçlük çekiyor. Limon, kan basıncını düşürücü etkisiyle size iyi gelecek ve rahat bir uyku uyuyacaksınız.