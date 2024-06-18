Batı Akdeniz'de yetişiyor: Hasadı 2,5 ay sürüyor! 50 ülkeye ihraç ediliyor...

Yayınlanma: 18.06.2024 - 17:32

Güncelleme: 18.06.2024 - 17:32

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'den gerçekleştirilen 215 milyon dolarlık kiraz ihracatının 85 milyon doları Antalya, Isparta ve Burdur'daki ihracatçı firmalar tarafından yapıldı.

Ülke genelindeki ihracatın yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiren bölge, üretimde de önemli bir potansiyele sahip. Özellikle Batı Akdeniz'de en fazla üretimin yapıldığı kent olan Isparta'da kiraz hasadı başladı. Yaklaşık 2,5 ay sürecek sezon boyunca dalından koparılan kirazlar, hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor.

650 BİN TON KİRAZIN YÜZDE 12,3'Ü İHRAÇ EDİLİYOR

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, ülke açısından meyvede kirazın çok önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kiraz üretim rakamlarına değinen Çavuşoğlu, "Dünyada üretim alanında ilk sıradayız, 650 bin ton civarında bir üretimimiz söz konusu. İhracatta ise dünyada üçüncü sıradayız. İlk sırada Şili, ikinci sırada ABD geliyor. En yüksek üretimi yapıp, onların altında ihracat yapmak bizim için üzücü ama beklenen seviyelere ulaşmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Toplam 650 bin tonluk üretimin 80 bin tonunun (yüzde 12,3) ihraç edildiğini belirten Çavuşoğlu, üretimin iç pazar için de fazla olduğunu dile getirerek, yurt dışı satışın artırılabileceğini kaydetti.

50'DEN FAZLA ÜLKEYE KİRAZ GİDİYOR

Yakın coğrafya başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye kiraz gönderdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "En fazla Almanya'ya ihracat yapılıyor, Almanya açık ara önde, devamında ise Rusya geliyor. Rusya'yı sırasıyla Avusturya ile İtalya takip ediyor." dedi.

Çavuşoğlu, geçen yıl Almanya'ya ülke genelinden yapılan 95 milyon 520 bin dolarlık ihracatın 53 milyon 665 bin dolarlık kısmını, Rusya'ya yapılan yaklaşık 44 milyon dolarlık kiraz satışının 9 milyon dolarlık kısmını BAİB üyelerinin gerçekleştirdiğini belirtti.

Uzak Doğu pazarına ihracat yapmakta kargo maliyetleri nedeniyle zorlandıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu alanda gerekli destekler verildiği takdirde ihracat rakamlarının daha da artacağını vurguladı.

İklim olaylarının kiraz üretimini de etkilediğini belirten Çavuşoğlu, bazı bölgelerde rekoltede düşüş yaşandığını ifade etti.

ISPARTA'DA 40 BİN DEKAR ALANDA KİRAZ ÜRETİMİ

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul da kentte 5 bin civarında üreticinin geçimini kirazdan sağladığını söyledi.

Uluborlu, Senirkent ve Isparta merkez ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 40 bin dekar alanda kiraz üretimi olduğunu dile getiren Tuğrul, "Geçen yıl 19 bin ton civarında bir ihracatımız oldu. Bu yıl da bu rakamı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda 8 bin ton civarında bir yurt dışı satışımız var. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Bunun dışında Rusya'ya, Hindistan'a kadar satışlarımız var." diye konuştu.

Erken dönemde yetişen kirazların hasadının başladığını ancak Uluborlu ve Senirkent'te hasat dönemine yaklaşık 10 gün bulunduğunu ifade eden Tuğrul, toplanan kirazların depolarda paketlenip, satış için yola çıktığını kaydetti.

Üreticilerden Zeki Erdoğan, bahçesinden bu yıl 150 ton civarında ürün beklediğini söyledi.

Erdoğan, çiçek açtığı dönemde dolu yağdığında veya yeterli yağış olmadığında, aşırı sıcaklarda ürünün kalitesinin, miktarının olumsuz etkilendiğini ifade etti.