Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:21

Güncelleme: 17.03.2025 - 11:21

2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi şimdiden tatil planı yapan yurttaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart tarihinde başladı. 29 Mart Cumartesi ise bu yıl Ramazan ayının son günü olacak. 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

Bununla birlikte bu yıl Ramazan ayının son günü olan 29 Mart Cumartesi ise Arife günü olarak idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİL DÖNEMİNİ DE KAPSIYOR

Bu yıl Ramazan Bayramı, ara tatil dönemini de içerisinde yer barındıracak.

Ara tatil, 26 Mart Cuma günü okulların tatil olmasıyla başlayacak. 7 Nisan Pazartesi günü ise okullar yeniden başlayacak.

Bu tarih aralığında 29 Mart arefe günü olurken, 30-31 Mart ve 1 Nisan bayramın üç gününü kapsayacak.

Dolayısıyla Ramazan Bayramı, ara tatilin 3,5 gününü kapsamış olacak.