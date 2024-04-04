Bayram tatilini İstanbul'da geçireceklere 5 rota önerisi

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:16

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:16

Bayram tatilini İstanbul'da geçirecek olanlar için 5 rota önerisi...

1. Beykoz: Sarıyer'den Anadolu Kavağı'na Boğaz Turu

İstanbul'un muhteşem Boğaz manzarasını en güzel şekilde deneyimlemek için Beykoz'u keşfedin. Sarıyer'den Anadolu Kavağı'na yapacağınız bir Boğaz turu, size hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapıları bir arada sunacak. Yol boyunca, yemyeşil tepelerle çevrili köyleri, köprüleri ve Boğaz'ın görkemli manzarasını göreceksiniz. Anadolu Kavağı'nda enfes balık restoranlarında leziz bir öğle yemeği yiyebilir ve tarihi Yoros Kalesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

2. Adalar: Bisiklet Turu ve Deniz Keyfi

İstanbul'un hemen açıklarında yer alan Adalar, huzurlu atmosferi ve tarihi dokusuyla ünlüdür. Tatilinizi Adalar'da geçirerek, araç trafiğinden uzaklaşabilir ve doğayla iç içe bir gün geçirebilirsiniz. Bisiklet kiralayarak ada turu yapabilir, tarihi konakları ve renkli ahşap evleri keşfedebilirsiniz. Ardından, denizin keyfini çıkararak güneşlenip serinleyebilirsiniz.

3. Tarihi Yarımada: Sultanahmet ve Ayasofya

İstanbul'un kalbi olarak bilinen Tarihi Yarımada, sayısız tarihi ve kültürel mekana ev sahipliği yapar. Sultanahmet Meydanı'nda, Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı gibi tarihi yapıları ziyaret ederek İstanbul'un zengin geçmişine tanıklık edebilirsiniz. Ayrıca, Kapalı Çarşı'da alışveriş yapabilir ve geleneksel Türk yemeklerini tadabilirsiniz.

4. Silivri: Sahil Keyfi ve Doğa Yürüyüşleri

İstanbul'un batısında yer alan Silivri, sahil şeridi ve doğal güzellikleriyle bilinir. Burada, temiz plajlarda güneşlenip denize girebilir veya kumsalda yürüyüş yapabilirsiniz. Ayrıca, çevredeki doğa yürüyüş rotalarını keşfederek, yeşillikler içinde huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Akşamüstü, sahildeki balık restoranlarında taptaze deniz ürünleriyle öğle yemeği yiyebilirsiniz.

5. Garipçe: Karadeniz'in Huzuru

İstanbul'un kuzeyinde yer alan Garipçe, Karadeniz'in huzur veren atmosferiyle ünlüdür. Burada, yeşillikler içinde yürüyüş yapabilir, doğal plajlarda serinleyebilir ve Karadeniz'in eşsiz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, köydeki yöresel restoranlarda Karadeniz mutfağının lezzetlerini deneyebilirsiniz.