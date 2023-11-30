Bebeğiniz bu hareketleri yapıyorsa dikkat! İşte otizmin 6 belirtisi

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:54

Güncelleme: 30.11.2023 - 15:02

Bebeklik, ebeveynlerin ve bakıcıların, minik yavrularının her gülümsemesini ve yeni becerilerini büyük bir heyecanla takip ettiği bir keşif sürecidir. Ancak bazen, bu yolda karşımıza çıkabilecek beklenmedik işaretleri doğru okumak, daha büyük bir bilinç ve anlayış gerektirebilir.

Bebeklerin davranışlarını anlamak, ebeveynlerin ve bakıcıların otizmi erken dönemde fark etmelerine yardımcı olabilir. İşte bu belirtilerden bazıları...

1. Sosyal Etkileşimde Zorluklar

Otistik bebekler genellikle diğer insanlarla etkileşimde zorlanabilirler. Göz kontağı kurmak, gülümsemek veya başkalarının yüz ifadelerine tepki vermek konusunda sınırlılıklar gösterebilirler.

2. Gecikmiş Dil Gelişimi

Otizm genellikle dil gelişiminde gecikmeye neden olabilir. Bebek, normalden daha az ses çıkarabilir veya belirli yaşlarda beklenen dil becerilerini göstermeyebilir.

3. Tekrarlayıcı Hareketler ve Davranışlar

Otistik bebekler, ellerini sallama, kendilerini sertçe sallama veya belirli objelerle aşırı ilgilenme gibi tekrarlayıcı davranışlar sergileyebilirler.

4. Seslere Aşırı Duyarlılık veya Duyarsızlık

Otistik bebekler, seslere aşırı hassasiyet gösterebilir ve yüksek seslere aşırı tepki verebilirler ya da tam tersi, normal seslere tepki göstermeme eğiliminde olabilirler.

5. Rutin Değişikliklerine Karşı Duyarlılık

Otistik bebekler, beklenmeyen değişikliklere veya rutinlerinin bozulmasına aşırı tepki verebilirler. Bu, günlük aktivitelerde veya çevresel değişikliklerde görülebilir.

6. Duygusal İfade Zorluğu

Otistik bebeklerin duygusal ifadeleri sınırlı olabilir. Sevinç, korku veya üzüntü gibi duyguları ifade etmekte zorlanabilirler.

Bu belirtiler, otizmin her çocukta farklı şekillerde ortaya çıkabileceğini gösterir. Ancak bu belirtileri fark etmek ve erken dönemde bir uzmana başvurmak, çocuğa uygun destek ve müdahaleleri sağlamak adına önemlidir. Otizmin erken tanısı ve uygun müdahaleler, çocuğun gelişimini destekleyebilir ve yaşam kalitesini artırabilir.