Beşiktaş Kaymakamlığı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 10 ve 11 Şubat’ta düzenlenecek Slaughter To Prevail ve Behemoth konserlerini “toplumsal değerlerle bağdaşmadığı” gerekçesiyle iptal etti. Peki, Behemoth müzik grubu ne zaman kuruldu? Behemoth konseri neden iptal edildi?

BEHEMOTH MÜZİK GRUBU NE ZAMAN KURULDU?

Baphomet, 1991 yılında kurulan ve kariyerlerine black metal yaparak başlayan Polonyalı death metal grubudur. Grubun ilk kadrosundan geriye tek kalan Nergal’dir. Grup Nergal-Inferno ikilisi olarak tanımlanır, zira grubun müziğinin genel şeklini bu ikili oluşturur. Bestelerin hepsi ve şarkı sözlerinin büyük kısmı Nergal’e aittir.

Önceleri saf black metal yapan grubun müziği bir süre sonra melodikleşmiş ve Satanica albümüyle birlikte de sertleşip minimal müzikten uzaklaşarak death metale dönüşmüştür. Black metal döneminde paganizm üzerine olan şarkı sözleri giderek felsefi bir hal almış ve satanizm ve thelema üzerine kurulur olmuştur. Polonyalı en önemli ekstrem metal gruplarından biridir

BEHEMOTH KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Beşiktaş Kaymakamlığı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde düzenlenecek iki metal konserini iptal etti. Kaymakamlık, 10 Şubat saat 21.30’da Slaughter To Prevail ve 11 Şubat saat 21.30’da Behemoth gruplarının sahne alacağı konserlerin “toplumsal değerlerle bağdaşmadığı” gerekçesiyle yasak kararı aldı.

Kaymakamlık yaptığı yazılı açıklamada, etkinliklerin birçok toplum kesiminde tepkiye neden olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.