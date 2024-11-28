Bekarlık gerçekten sultanlık mı? Evliliğin sağlığa etkisini bilim kanıtladı!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:46

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:46

Evlilik ve sağlık arasındaki ilişki uzun süredir bilim insanlarının araştırdığı konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Peki, evli olmak gerçekten daha sağlıklı bir yaşam anlamına mı geliyor yoksa bekar kalmak mı sağlığa daha faydalı? International Social Work dergisinde yapılan ve 20 yıl boyunca yürütülen kapsamlı bir araştırma, bu soruya ışık tutuyor.

EVLİLİĞİN SAĞLIĞA ETKİSİ

20 yıl süren bu uzun soluklu araştırmada, farklı yaş gruplarından ve sosyoekonomik statülerden binlerce katılımcı incelendi. Katılımcıların sağlık durumları, yaşam tarzları ve aile durumları düzenli aralıklarla takip edildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, evli bireylerin genel sağlık durumlarının bekarlara göre daha iyi olduğu gözlemlendi. Özellikle kalp sağlığı, ruh sağlığı ve yaşam memnuniyeti konularında evli kişilerin daha olumlu sonuçlar sergilediği tespit edildi.

KALP SAĞLIĞI VE EVLİLİK

Evli katılımcıların kalp hastalıklarına yakalanma riskinin, bekar veya boşanmış bireylere göre daha düşük olduğu belirlendi. Uzmanlar, bunun nedeninin evlilikteki duygusal destek ve ortak yaşam tarzının getirdiği pozitif etkiler olduğunu düşünüyor.

BEKARLIK DA SAĞLIKLI OLABİLİR

Öte yandan, bekar bireylerin de bazı sağlık avantajlarına sahip olduğu ortaya çıktı. Bekâr katılımcılar, genellikle daha aktif bir sosyal yaşama ve farklı hobilerle meşgul olma eğilimindeler. Bu da mental sağlık açısından olumlu etkiler yaratabiliyor.

Bekâr bireylerin, evlilikte yaşanabilecek olası stres faktörlerinden uzak olmaları nedeniyle bazı durumlarda daha az stres yaşadıkları görüldü. Ancak bu durumun kişiden kişiye değişebileceği unutulmamalı.

SOSYAL DESTEK VE YAŞAM MEMNUNİYETİ

Araştırma, sosyal desteğin sağlık üzerindeki etkisine de dikkat çekiyor. Evli bireyler, eşlerinden aldıkları destek sayesinde zorluklarla daha kolay başa çıkabiliyorlar. Bu da genel yaşam memnuniyetini artırıyor.

Sağlık uzmanları, evliliğin tek başına sağlıklı bir yaşam garantisi olmadığını, ancak sağlıklı bir evlilik ilişkisinin pozitif etkiler yaratabileceğini belirtiyorlar. Önemli olanın, kaliteli ve destekleyici bir ilişki içinde olmak olduğu vurgulanıyor.

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