Belkıs Akkale kimdir, kaç yaşında? Belkıs Akkale nereli?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:44

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 13:44

Halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale, Şarkılar Bizi Söyler programının konuklarından oldu. Belkıs Akkale'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BELKIS AKKALE KİMDIR, KAÇ YAŞINDA? BELKIS AKKALE NERELİ?

Belkıs Akkale, 17 Mayıs 1954'te İstanbul'da doğdu. Aslen Malatyalı olan Belkıs Akkale, özellikle çocuk yaşta fark edilen sesinin halk müziğine yatkınlığı ile dikkat çekti ve türkü söylemeye başladı. İlkokul sonrası 7 yıl kadar Sâdi Yâver Ataman'dan Türk halk müziği dersi aldı. Aynı dönemde bir süre müzisyen Adnan Ataman ile birlikte çalıştı. Sahneye ilk olarak 1974'te 22 yaşındayken çıkan Belkıs Akkale, Ankara Radyosu'ndan Mustafa Geceyatmaz'ın dikkatini çekti ve bu kuruma davet edildi. Yaklaşık olarak 6 yıl kadar kurum dışı sanatçı olarak burada görev yaptı. 1980 yılında ise TRT'nin yaptığı sınavı geçerek yetişmiş sanatçı olarak kadroya alındı. 1982'de çıkardığı Dadey adlı albümle adını duyurmuş olan Belkıs Akkale, TRT'den ayrılarak bağımsız çalışmaya başladı. Belkıs Akkale, 1990'da Kültür Bakanlığı'nda "Devlet Solist Sanatçısı" olarak göreve başladı. Hâlen bu görevini sürdürmekte olan Akkale, şu ana kadar 22 albüm hazırladı ve 9 sinema filminde yer aldı. Yurt içi ve yurt dışında birçok şenliğe katılan Akkale, 1994'e kadar çeşitli kurum ve kuruluşlardan "Yılın Sanatçısı" ödülünü aldı.

BELKIS AKKALE'NİN ÖZEL YAŞAMI

Belkıs Akkale, 1976'da Sami Doğan Yılmaztürk'le evlendi ve çiftin bu evlilikten Doğancan Yılmaztürk adında bir çocukları oldu.

BELKIS AKKALE'NIN DİSKOGRAFİSİ

45'likleri

Seni Allah Verdi Kimse Alamaz / Aşk Mahkumu (Altunç-1972)

Boş Beşik / Gözüm Kapıda Kaldı (Ümit-1973)

İnsan Sevdiğine Kardeş Mi Der / Kızılırmak (Ümit-1974)

Sevdiğime Pişman Oldum / Gizli Bir Aşk (Mevsim-1974)

Sahte Sevda / Zorla Güzellik Olmaz (Harman-19xx)

Füsun / Güzel Sana Güle Güle (Harman-19xx)

Bir Kadeh Susuz Rakı / Meyhaneler Oldu Benim En Son Durağım (Füsun-19xx)

Albümleri

1977 Kaldır Nikabını (Özaydın)

1978 Gam Elinden (Kervan)

1980 Dostlara Selam (Yağmur)

1982 Dadey (Yağmur)

1983 Sağolun (Yağmur)

1984 Türkü Türkü Türkiyem 1 (Sembol)

1985 Türkü Türkü Türkiyem 2 (Sembol)

1986 Güvercinim (Midas)

1988 Nerdesin (Midas)

1989 Gönül Telinden-1 (Midas)

1991 91'e Merhaba (Midas)

1991 Türküler Bizden Dinlemek Sizden Hülya Süer ve Güler Duman ile. (Bonus)

1992 Ayrılığı Türkülere Sor/Yemen Yolu (Güvercin)

1992 Kaynana / Vay Bana (Raks)

1992 Ezgi Şöleni 2 İzzet Altınmeşe ile. (Ulus Müzik)

1993 Seher Bülbülü (Dünya)

1994 Ezgi Şöleni İzzet Altınmeşe ile. (Ulus Müzik)

1994 Ben de Yoruldum (Ulus Müzik)

1994 Geri Gelmiyor / Al Yanaklım (ASM)

1996 Seher Yıldızı Arif Sağ ile. (Güvercin)

1999 Barış Türküsü (Güvercin)

2000 Özlenenler, Vol. 1 (A1 Müzik)

2009 Nağmeger / Kaldır Mihrabını (Anadolu)

2014 Türküler Bizi Anlatır - 1 / Teberik (Buz)

BELKIS AKKALE'NİN FİLMOGRAFİSİ

Kara Diken - 1986

Güvercinim - 1986

Gelin Oy - 1986

Tırpan 1987

Tapulu Irgat - 1987

Sultan - 1987

Gölet - 1987

Azap - 1987

Ana Yüreği - 1987



